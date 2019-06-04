Российский рынок смартфонов продолжил рост

Первые три месяца 2019 года поставки смартфонов в Россию продолжили расти. Всего за этот период было отгружено 6,4 млн смартфонов, что на 8,2% выше показателя того же квартала 2018 года. В денежном же выражении рынок изменился не сильно и составил 1,7 млрд долларов, сообщается в исследовании IDC Russia.

Почти все смартфоны, продающиеся сейчас в России, поддерживают LTE, при этом основной тенденцией на рынке остаётся переход к большим экранам. Более трети смартфонов — с экранами свыше шести дюймов, тогда как год назад этот показатель составлял менее 2%. Также наблюдается быстрый переход к большей внутренней памяти, при этом доля телефонов с объёмом оперативной памяти 128 ГБ и более удвоилась за последний год и достигла 14%. При этом в Россию было отгружено 1,8 млн кнопочных телефонов, сходный показатель был установлен годом ранее. Средняя розничная цена смартфона немного снизилась после недавнего роста и установилась на уровне 246 долларов США.

В первом квартале лидировал бренд Honor (принадлежит Huawei), впервые заняв более четверти рынка и опередив Samsung, чья доля осталась почти неизменной — чуть более четверти от общего количества смартфонов. Доля Huawei на рынке превысила 36%. Huawei совершила мощный рывок в России, где продает в два раза больше смартфонов, чем в любой другой стране Европы. Xiaomi оправилась от слабого четвертого квартала, но не нарастила свою долю по сравнению показателями в первом квартале 2018 года.

Саймон Бейкер, директор программы исследований по рынку мобильных телефонов в IDCEMEA: Рынок смартфонов в России стал более зрелым за последние кварталы, а тенденции на нём стабилизировались. Всё изменилось с начала мая и решения США включить Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут вести бизнес. Эта ситуация затрудняет прогноз, как рынок будет развиваться в ближайшее время.

Напомним, в мае Google объявил о прекращении сотрудничества с Huawei. Он пояснил, что для текущих моделей Huawei и Honor продолжится поддержка Android, однако будущие модели останутся без неё.