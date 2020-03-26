Российский рынок гейминга показал взрывной рост

Российский рынок облачного гейминга зафиксировал резкий рост спроса. Это связано с переводом сотрудников многих компаний на удаленную работу и объявления каникул в школах, сообщает «Коммерсант».

В марте число новых клиентов Playkey увеличилось в России в 1,5 раза. При этом пик игровой активности увеличился и захватывает теперь время с 15:00 до 01:00, хотя раньше приходился на 20:00—00:00 . Выручка компании в марте по сравнению с февралем выросла на 300%. GFN.ru фиксировал рост числа играющих всю прошлую неделю. Компания ввела бесплатный доступ, в результате число посещений сайта выросло в четыре раза по сравнению с 16 марта, а число игроков — в 2,5 раза. Число активных клиентов Loudplay в марте увеличилось на 85% по сравнению с январем, а число новых регистраций — в 2,2 раза.

Увлечение играми ведет к росту интернет-трафика. «Ростелеком» на прошлой неделе зафиксировал увеличение игрового трафика на 30%. Потребление дневного трафика у абонентов NetByNet выросло на 40% по сравнению с нормой буднего дня. В «Вымпелкоме» наблюдают «рост потребления трафика по всем направлениям». В фиксированной сети МТС за последние десять дней игровой трафик увеличился в два раза. Операторы объясняют динамику эпидемией коронавируса, самоизоляцией и переходом на удаленную работу пользователей. Кроме того, вышли обновления популярных компьютерных игр: Call of Duty: Warzone, Rainbow Six Siege.

По словам директора по маркетингу Playkey Романа Епишина, при плохом сценарии развития борьбы с пандемией рост числа пользователей и их игрового времени сохранится еще два-три месяца, но с ухудшением ситуации в мировой экономике показатели пойдут на спад.