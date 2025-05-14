Российский релиз спин-оффа «Джона Уика» официально подтвержден студией Lionsgate

В российский прокат выйдет фильм «Балерина» — спин-офф «Джона Уика» — с Аной де Армас в главной роли, пишет Variety. Картина киностудии Lionsgate выйдет в прокат через дистрибьютора «Атмосфера Кино». Lionsgate отказалась от официальных комментариев по запросу Variety. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источник, студия проявляет интерес к возвращению на российский рынок. Это связывают с изменением общественных настроений.

По мнению Variety, корректировка подхода со стороны крупных студий может привести к постепенному возвращению Голливуда на киноэкраны России — одного из крупных международных рынков до 2022 года, который занимал шестое место в мире по объему кассовых сборов. Отмечается, что отдельные американские компании — преимущественно независимые студии, не входящие в число голливудских мейджоров, — продолжали выпускать свои фильмы в России через стороннихдистрибьюторов и после 2022-го. Среди них — A24, Neon и FilmNation. Эти инди-игроки пытались занять освободившуюся нишу, воспользовавшись отсутствием крупных конкурентов. В качестве примера приводится успех фильма Neon «Анора», который собрал около $3 млн в российском прокате при общемировой кассе в $57 млн.

Аналитик американской компании по продаже билетов Fandango Шон Роббинс напомнил, что глобальный кинорынок все еще переживает последствия забастовок в Голливуде, в то время как китайская индустрия все больше замыкается на внутреннем потребителе. В таких условиях для голливудских студий возможность вернуться к прежним источникам дохода, включая российский рынок, может стать важным стратегическим шагом.

Один из топ-менеджеров голливудской мейджор-студии, пожелавший остаться анонимным, заявил Variety, что возвращение крупных игроков на российский рынок — лишь вопрос времени. Он назвал этот процесс «неизбежным». В свою очередь, президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова отметила, что с 2022 года российская киноиндустрия заметно изменилась: многие зрители почувствовали себя отстраненными после ухода западных студий, и это дало импульс отечественному кино, позволив ему укрепить свои позиции.

Напомним, что на российский рынок уже полностью вернулась студия Miramax, в портфеле которой фильмы «Джентльмены», «Операция «Фортуна» и другие.