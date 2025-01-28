Российские студенты поменяли приоритеты при выборе работы

Зарплата сохраняет лидерство среди факторов, определяющих выбор места работы для российских студентов. Согласно исследованию платформы Changellenge, в 2025 году 77% опрошенных назвали конкурентоспособный уровень оплаты труда главным критерием при трудоустройстве. Год назад размер зарплаты считали самым важным 52% респондентов. Результаты опроса приводят «Ведомости».

Второе место впервые за пять лет заняли стабильность и надежность работодателя, которые важны для половины студентов (50% против 34% годом ранее). Баланс между работой и личной жизнью оказался на третьем месте — за него проголосовали 43% респондентов.

Как выяснили аналитики, еще меньшее значение нынешние студенты придают фактору получения ценного опыта для карьеры на конкретном рабочем месте. Год назад за него голосовали 35% респондентов, сейчас — 27%. Кроме того, еще больше обесценился фактор быстрого карьерного роста, который «скатился» на последние строчки рейтинга. Так, год назад его считали важным 21% опрошенных студентов, теперь — 17%.

В опросе Changellenge участвовали более 8 тыс. студентов разных курсов из 40 ведущих российских вузов различных профилей.

Рост «аппетитов молодежи к деньгам» отметили все опрошенные «Ведомостями» эксперты и компании. Они в том числе связывают изменения с экономической нестабильностью и ростом цен. По данным опроса Changellenge, средние зарплатные ожидания студентов на стажировке за год выросли на 23% (до 46 400 руб. в месяц), а на штатной должности — на 16% (до 79 400 руб.).

При этом работодатели адаптируются, отмечает издание. Например, крупные компании, такие как «Сибур», ВТБ и «Северсталь», предлагают прозрачные карьерные треки, гибридный график и социальные гарантии. По мнению аналитиков, такие условия формируют привлекательный образ крупных корпораций. На их фоне малый и средний бизнес уступает из-за ограниченности ресурсов для конкуренции.