Российские кинотеатры получили компенсацию из-за ухода Sony Pictures

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Райзинг Стар Медиа», управляющей объединенной сетью кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино», к бывшему российскому офису Sony Pictures — ООО «Контент-Клуб». Киносеть взыскала 162 млн руб. упущенной выгоды, связанной с уходом студии с российского рынка в 2022 году, сообщает РБК.

По версии истца, из-за прекращения проката фильмов Sony и Columbia Pictures в России за период 2022−2025 годов сеть недополучила доходы от показа 15 кинокартин. Судебная экспертиза подтвердила обоснованность требований, и сумма иска была увеличена с 104 до 162 млн руб.

Представители «Контент-Клуба» настаивали, что не могли предоставлять лицензии на показ фильмов по причинам, не зависящим от них, однако суд не принял эти доводы.

Ранее стороны уже судились: бывший офис Sony Pictures взыскал с «Синема Парка» около 0,5 млрд руб. долга по старым договорам. Большинство других споров студии с российскими прокатчикам и удалось урегулировать мирным путем.