Российские издатели столкнулись с блокировкой в Google

Некоторые российские издатели перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google. В частности, с проблемой столкнулись в «Комсомольской правде» (КП) и «Царьграде». Также блогеры «Дзена» начали жаловаться на то, что больше не видят карточки своих материалов в рекомендациях, пишет РБК.

О новой волне блокировки в Google Discover изданию рассказали несколько источников, близких к российским издателям. В сервисе были заблокированы, например, сайты КП и «Царьграда», что негативно повлияло на их общее число посетителей. Так, показатели КП в Liveinternet упали с 6,4 млн в начале ноября до 3,7 млн, число просмотров — с 16 млн до 6,5 млн.

Проблему могла вызвать как ошибка обновления, которая затронула ресурсы и в других странах, так и целенаправленное сокращение. Один из собеседников издания отметил, что контент «Царьграда» и КП был заблокирован в Discover сразу после начала специальной военной операции, но оба издания ранее находили возможности продолжить получать трафик из рекомендательного сервиса Google.

По словам экспертов, опрошенных РБК, часть изданий были заблокированы в Discover из-за аффилированности с крупными российскими медиахолдингами, которые Google заблокировал ранее. При этом многие из них намеренно не публиковали контент, связанный со спецоперацией, а занимались строго развлекательной и общественной повесткой.

Директор по цифровым технологиям рекламного агентства NMi Group Анна Планина полагает, что сокращение трафика из Google не имеет значительного влияния на доходы издателей.