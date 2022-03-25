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25.03.2022 в 06:10

Блокировка Google.News может обвалить трафик сайтов СМИ

Издатели опасаются потерять доступ к рекомендательным сервисам компании

В связи с блокировкой Google.News некоторые СМИ могут потерять часть трафика. Кроме того, блокировка может закрыть доступ к рекомендательным сервисам Google, пишет «Коммерсант».

Многие СМИ ожидают снижение посещаемости. Google.News — это бесплатный агрегатор новостей, который представляет собой непрерывный поток ссылок на статьи различных изданий, сгруппированных по темам. Ранее news.google давал российским медиа, у которых установлен соответствующий счетчик, в среднем 1,5 млн переходов в сутки. «Доля вроде бы небольшая, но никто не знает, как блокировка ресурса скажется на всем алгоритме», — отмечают участники рынка.

Кроме того, блокировка чревата возможным закрытием доступа к рекомендательным сервисам. Речь идет, например, о Google.Discover. Для небольших нишевых медиа он выступает важным источником трафика.

Но самой большой потерей для СМИ может стать поисковик Google. Трафик из поисковиков всегда воспринимался как «вечный», то есть статью могут читать и через месяц, и через год после написания, если она популярна в поисковиках — в отличие от рекомендательных систем, поясняют участники рынка.

Блокировку платформы Google.News ранее произвёл Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По имеющимся данным, американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию.

Google.News
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