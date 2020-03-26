Российские IT-компании предложили сотрудникам поработать на выходной неделе

В среду, 25 марта, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Он объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. Однако не все компании готовы отпустить своих сотрудников на целую неделю. Как стало известно Sostav, «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group, «Лаборатория Касперского» и «Авито» продолжат работать в обычном режиме.

В среду вечером сотрудникам «Яндекса» пришло письмо от управляющего директора компании Тиграна Худавердяна. The Bell привел текст письма, его подлинность подтвердила пресс-служба. Худавердян предложил сотрудникам поработать удаленно, обосновав это тем, что «Яндекс» — «градообразующее предприятие», которому нельзя останавливаться. По словам Хадавердяна, в это время сервисы «Яндекса» как никогда нужны людям, и компании нужно продолжить работать — еще больше и лучше.

В письме также объясняется, что выходная неделя — мера, которая позволит людям, чью работу нельзя выполнять дистанционно, выдержать карантин и при этом не потерять зарплату. Представитель «Яндекса» уточнил, что принуждать работать в компании никого не будут.

По данным источника Sostav в Mail.ru Group, следующую неделю в компании оставили рабочей, однако карантин продлили до 10 апреля. Сотрудникам пришло письмо от генерального директора компании, в котором он подчеркнул, что сейчас Mail.ru Group для общества «важнее, чем когда-либо».

Из письма сотрудникам Mail.ru Group: Пока мы работаем из дома коронавирус нам и так не угрожает, а вот для наших пользователей простой может оказаться критическим: не важно, создаете ли вы продукты или помогаете рассказывать о них людям. Мы никогда не относились к коллегам формально, и надеемся на то, что никто не отнесется формально к нашей ответственности перед людьми.

В пресс-службе Mail.ru Group от комментариев отказались.

Rambler Group продолжит работать «в том режиме, в котором компания сможет поддерживать все бизнес-процессы», рассказали Sostav в пиар-команде компании. Менеджмент попросил сотрудников СМИ работать в обычном режиме, так как для некоторых из них невозможен дистанционный формат работы — это касается сотрудников оперативного отдела, отдела видео и новостных выпусков. Всех остальных сотрудников компания попросила работать удаленно в течение выходной недели.

Пиар-команда Rambler Group: В сложившейся ситуации все медиаактивы Rambler Group подключились к информированию о распространении коронавируса, мерах противодействия, социальных инициативах и онлайн-трансляции культурных мероприятий. Именно поэтому для Rambler Group очень важно в текущий момент продолжать работать в прежнем режиме.

Сотрудники «Лаборатории Касперского» также продолжат работать удаленно на выходной неделе, узнал Sostav от источника в компании. Работникам пришло письмо от Евгения Касперского (есть в распоряжении Sostav). В нем глава компании отметил, что «Лаборатория» должна продолжить защищать своих пользователей, и призвал всех сотрудников, которые могут работать удаленно, сделать это. Сам Касперский находится в Москве на двухнедельном карантине после зарубежных поездок. В письме он поддержал президента в том, что важно сдержать распространение вируса. Sostav отправил запрос в пресс-службу «Лаборатории Касперского», но не получил ответа к моменту публикации.

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый также попросил сотрудников продолжить работать из дома, сообщил Sostav источник в компании и подтвердили в пресс-службе. По словам Правдивово (письмо есть в распоряжении Sostav), президент объявил выходную неделю, чтобы ограничить перемещение и физический контакт граждан, но сотрудники компании и так работают удаленно.

Из письма сотрудникам «Авито»: Авито — социально значимая и ответственная компания по отношению к своим пользователям. От работы каждого из нас зависят десятки миллионов простых людей по всей стране, мы — это площадка для малого и среднего бизнеса, который и так страдает из-за кризиса.

Правдивый, отметил, что он, как и все руководители «Авито», продолжит обычную рабочую неделю, и предложил каждому из сотрудников сделать свой выбор.

Две недели назад IT-компании начали переводить сотрудников на удаленную работу. Дома также должны были работать те, кто был в командировках в других странах.