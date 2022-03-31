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31.03.2022 в 16:44

Российские блогеры требуют от экстремистской Meta $1 млрд компенсации

Причиной стали убытки пользователей заблокированных соцсетей

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Совет блогеров при Совфеде составил претензионное письмо в Meta (признана экстремистской и запрещена в России) с требованием компенсировать убытки от блокировки Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещена и заблокирована в России) в размере $1 млрд в пользу пострадавших, сообщила основательница объединения Валерия Рытвина на круглом столе в Общественной палате. Кроме того, блогеры потребовали от корпорации публично извиниться перед россиянами, передают «Ведомости».

Документ направят в Meta сегодня. Рытвина отметила, что в случае невыплаты компенсации совет планирует подать иск в суд. Рассматриваются варианты подачи заявлений как в российские, так и в американские инстанции.

Сумму в $1 млрд корпорация обещала выплатить в феврале прошлого года после скандала с австралийскими СМИ, пояснила глава объединения. Тогда Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещена и заблокирована в России) удалил новостные публикации ресурсов в ответ на ещё не принятый тогда закон, обязывающий платить издателям за контент. Руководство Австралии и СМИ негативно отреагировали на решение Meta, после чего в компании пообещали в ближайшие три года выделить как минимум $1 млрд на контракты с медиа.

Также Рытвина отметила, что в день блокировки Instagram совет проводил опрос среди пользователей соцсети. В нём приняли участие более 60 тыс. человек. Из них 70% отметили, что их доход связан с ресурсом, а для половины из них Instagram является основным источником заработка. «Блогеры-миллионники смогут начать все с нуля — у них есть финансовые средства, своя команда. Но не стоит забывать, что в Instagram работают в том числе матери-одиночки, инвалиды и другие незащищенные категории населения», — подчеркнула Рытвина.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Поводом для иска стало изменение политики Facebook и Instagram. Meta разрешила пользователям на территории Украины оставлять высказывания о насилии в отношении россиян в контексте военной операции.

Позже Роскомнадзор исключил Meta из перечня компаний, обязанных выполнять закон о «приземлении». Принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook исключены из реестра социальных сетей.

Facebook Instagram Meta
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