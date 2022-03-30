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30.03.2022 в 07:20

Роскомнадзор исключил запрещенные в России Instagram и Facebook из реестра соцсетей

Признанная экстремистской компания Meta исключена из списка компаний на «приземление»

Роскомнадзор исключил Meta (признана экстремистской и запрещена в России) из перечня компаний, обязанных выполнять закон о «приземлении». Принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook (запрещены в России), в свою очередь, исключены из реестра социальных сетей.

Нахождение в реестре соцсетей накладывало ряд обязанностей, в частности самостоятельно удалять запрещенный в России контент. Теперь компания и её соцсети могут не исполнять это требование.

Ранее Meta находилась в реестре компаний, которые должны открыть свои уполномоченные представительства в России. В рамках исполнения закона о «приземлении» компания успела открыть на сайте Роскомнадзора личный кабинет.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Поводом для иска стало изменение политики Facebook и Instagram. Meta разрешила пользователям на территории Украины оставлять высказывания о насилии в отношении россиян в контексте военной операции.

Роскомнадзор
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