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18+
04.03.2025 в 17:41

Суд арестовал имущество экс-главы российской дочки Google на 232 млн рублей

В частности, арестованы четыре автомобиля

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Юлии Соловьевой, которая является бывшим гендиректором российского дочернего предприятия Google — ООО «Гугл» (признано банкротом). Об этом пишут «Ведомости».

Арестовано имущество на 232,7 млн руб. и четыре автомобиля на 13,5 млн руб.

Конкурсный управляющий российской «дочки» Google Валерий Таляровский просил суд привлечь к ответственности по обязательствам ООО «Гугл» компании Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Соловьеву, а также нескольких топ-менеджеров.

Таляровский просил, чтобы суд приостановил рассмотрение заявления в части определения размера ответственности указанных лиц. В феврале в суд поступило ходатайство ФНС о принятии обеспечительных мер в отношении имущества Соловьевой.

Обеспечительные меры нужны, чтобы у кредиторов была возможность удовлетворить свои требования.

Во время процедуры банкротства «дочки» Google у Соловьевой был отчужден ряд объектов имущества (земельный участок, жилой дом в подмосковном городе Истра и мотоцикл BMW).

В 2022 году ООО «Гугл» обратилось в суд для признания его банкротом. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. В 2023 году суд признал «дочку» Google банкротом и открыл в компании конкурсное производство.

Google Суд Арест имущество
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