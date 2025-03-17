Арбитражный суд Москвы 7 марта ограничил начисление судебной неустойки российской «дочке» Google — ООО «Гугл» — 18 октября 2023 года, когда компанию признали банкротом. Задолженность «Гугл» перед российскими телеканалами превышает 91,5 квинтлн руб. (1 квинтлн равен единице с 18 нулями), пишет РБК.

В деле о банкротстве ООО «Гугл» в реестр входит 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтлн 511 квадрлн 687 трлн 138 млрд 260 млн 100 тыс. руб., сообщает РИА Новости.

В суде рассказали, что после 18 октября 2023 года ООО «Гугл» не имело возможности исполнять судебные акты, по которым начисляется неустойка. До введения ограничения, по данным на 15 января 2025 года, сумма долга достигала 1,81 дуодециллиона руб. (1 дуодециллион равен единице с 39 нулями).

Требования к компании основаны на решениях судов, которые по искам телеканалов обязали структуры Google, в том числе ООО «Гугл», разблокировать их YouTube-каналы. Начисленная к 18 октября 2023 года задолженность подлежит выплате, поскольку у «дочки» Google была возможность разблокировать YouTube-каналы, но она не сделала этого.

Кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию судебной неустойки в требование из субсидиарной ответственности. Они смогут претендовать на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания.