11.11.2025 в 10:20

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Москва слезам не верит»

Заявка продюсера театра «Одеон» была одобрена со второй попытки

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Москва слезам не верит» по заявке генерального продюсера театра «Одеон» Эдуарда Ратникова. Регистрация состоялась 2 октября 2025 года, спустя почти два года после подачи заявки, следует из данных ведомства.

Первоначально Роспатент отказал в регистрации 17 января 2025 года, однако решение было пересмотрено. Исключительное право на использование бренда будет действовать до 16 октября 2033 года.

Знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг — № 35, 41 и 43. Это позволит использовать бренд в музыкальной, ресторанной и рекламной деятельности.

Проект «Москва слезам не верит» стал первым в России гастрономическим мюзиклом. Его премьера состоялась на сцене театра «Одеон» в 2023 году.

Оскароносная кинокартина «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова вышла в 1980 году и собрала около 90 млн зрителей, став одной из самых популярных в истории советского кинематографа.

