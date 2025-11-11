Роспатент зарегистрировал товарный знак «Москва слезам не верит» по заявке генерального продюсера театра «Одеон» Эдуарда Ратникова. Регистрация состоялась 2 октября 2025 года, спустя почти два года после подачи заявки, следует из данных ведомства.

Первоначально Роспатент отказал в регистрации 17 января 2025 года, однако решение было пересмотрено. Исключительное право на использование бренда будет действовать до 16 октября 2033 года.

Знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг — № 35, 41 и 43. Это позволит использовать бренд в музыкальной, ресторанной и рекламной деятельности.

Проект «Москва слезам не верит» стал первым в России гастрономическим мюзиклом. Его премьера состоялась на сцене театра «Одеон» в 2023 году.

Оскароносная кинокартина «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова вышла в 1980 году и собрала около 90 млн зрителей, став одной из самых популярных в истории советского кинематографа.