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06.03.2020 в 13:05

От бунтарей до роскоши в IT: CloudPayments запустил ребрендинг социальных сетей

Новая концепция была воплощена в жизнь креативной командой CloudPayments с участием Андрея Думского

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Платежный сервис CloudPayments запустил ребрендинг социальных сетей. Компания представила концепцию визуальной идентификации, коррелирующую со слоганом «Больше, чем сервис платежей».

В своем позиционировании сервис делает ставку на демонстрацию продуктовых преимуществ через призму визуальной метафоры с элементами роскоши — серии фотографий, выполненных в стиле luxury. Тем самым компания рассказывает о сложном ИТ-продукте через запоминающиеся имиджевые образы.

Выбор стилистики обусловлен тем, что CloudPayments апеллирует не только к аудитории, знакомой с интернет-эквайрингом, но и к тем, кто с этим не сталкивался.

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments:

Наши маркетологи считают, что сильные продающие тексты — это круто, но в социальных сетях они уже не работают, потому что все давно научились их писать. Яркое, запоминающееся позиционирование — вот, что является главной движущей силой. Тем более что в B2B такого практически никто не делает.

Фотосессию провел популярный fashion-фотограф Иван Князев, известный своими проектами с Adidas, PUMA, Etro, Hermes, Александром Гудковым и прочими.

Компания CloudPayments намерена и дальше проводить ребрендинг каналов коммуникации — изменения коснутся сайта компании, а также до конца года планируется запуск новой линейки мерча.

До ребрендинга компания пропагандировала бунтарский дух. Два года назад сервис презентовал провокационный сайт с двумя сторонами: «белая» официальная и «темная» без цензуры. Такой подход прослеживался и в социальных сетях.

Новая концепция была воплощена в жизнь креативной командой CloudPayments с участием Андрея Думского. Ранее он придумал идею продвижения и вел в социальных сетях аккаунты «Пищевой соды».

CloudPayments
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