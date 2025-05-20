РКН зарегистрировал почти 150 тысяч страниц блогеров-десятитысячников

На сегодняшний день Роскомнадзор зарегистрировал около 250 тыс. заявлений от владельцев каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей. Об этом сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина, ее слова приводит ТАСС.

По словам Лариной, почти 150 тыс. заявок уже получили одобрение ведомства. Причины отклонения других заявлений чаще всего связаны с недостоверной или неполной информацией. Однако большинство заявителей после исправления данных подают документы повторно и успешно проходят регистрацию. Ведомство продолжает принимать и обрабатывать обращения в установленном порядке.

В начале апреля первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин говорил, что за пять месяцев действия закона Роскомнадзор обработал 214 тыс. заявлений от блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Из них 134 тыс. заявок были одобрены, а 77 тыс. отклонены из-за некорректных данных или отсутствия номера заявления.

Закон о регистрации блогеров с аудиторией от 10 тыс. подписчиков вступил в силу 1 ноября 2024 года. Он обязывает авторов регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, иначе они не могут размещать рекламу или публиковать информацию с предложением о финансировании.