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17.01.2025 в 09:40

Роскомнадзор автоматизирует контроль за обработкой персональных данных

Сейчас нарушения выявляются лишь после жалоб или по публикациям в СМИ

Роскомнадзор (РКН) сможет использовать автоматизированные системы для выявления нарушений правил обработки персональных данных (ПД) онлайн-сервисами и компаниями, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минцифры. Документ опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов 15 января 2025 года. На него обратили внимание «Ведомости».

Как отмечает издание, изменения позволят РКН проводить контрольные мероприятия без взаимодействия с операторами ПД. У регулятора будет три основных способа реагирования на нарушения — он сможет выдавать предостережения, требовать удаления или уточнения данных, а также прекращения их обработки.

Принятие изменений увеличит число компаний и сервисов, включенных в реестр операторов ПД, следует из проекта постановления.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что автоматизированная система упростит выявление нарушений и создаст более эффективный госконтроль за соблюдением законодательства о ПД.

В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 утечек ПД, затронувших более 710 млн записей россиян.

Роскомнадзор Персональные данные контроль за ПД
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