Роскомнадзор предложил критерии для блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри

Роскомнадзор подготовил проект приказа, в котором перечислил критерии блокировки сайтов, пропагандирующих чайлдфри (отказ от рождения детей). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список критериев вошли убеждение адресата ‎в необходимости отказа от деторождения, формирование положительного отношения к бездетности, информация о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей. Также в числе критериев — формирование искаженного или отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства, оправдание отказа от деторождения, обоснование преимущества отказа от деторождения над рождением детей.

Критерии не будут применяться в отношении информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения, если такая информация основана на внутренних установлениях религиозных организаций.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Цель — пресечь любой деструктивный контент, который способен повлиять на решение о рождении детей. Максимальный штраф за нарушение запрета для физлиц составляет 400 тыс. руб., для должностных лиц — 800 тыс. руб., для юридических — 5 млн руб. Иностранцам за пропаганду чайлдфри грозит выдворение из РФ.