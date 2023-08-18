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18+
18.08.2023 в 09:50

Роскомнадзор заблокировал 190 тысяч фейков с начала СВО

Также ведомство ограничило доступ к более 190 тыс. материалов с пронаркотической направленностью

С начала специальной военной операции (СВО) Роскомнадзор (РКН) выявил и заблокировал 190 тыс. материалов с недостоверной информацией, 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента, а также около 30 тыс. материалов с призывами к несанкционированным действиям против СВО. Об этом сообщает пресс-служба РКН, приводя выдержки из доклада заместителя руководителя ведомства Вадима Субботина на форуме «Армия-2023».

Субботин также отметил, что с начала 2022 года регулятор выявил и заблокировал доступ к более 190 тыс. материалов с пронаркотической направленностью и почти 137 тыс. материалов с детской порнографией. Кроме того, ограничен доступ «к большому количеству украинских пропагандистских ресурсов», добавил он.

Ранее глава РКН Андрей Липов заявил, что рост числа случаев утечек персональных данных из-за хакерских атак связан с блокировкой американских соцсетей в России. По его мнению, блокировки «лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа» россиян. «Они пошли в лоб атаковать наши информационные системы, наши базы данных, добывая, по сути, «пищу» для своих аналитических систем», — сказал он.

Роскомнадзор Рунет Россия Фейки
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