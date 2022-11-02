Роскомнадзор протестирует систему распознавания дипфейков на видео

Роскомнадзор (РКН) протестирует систему проверки видео на ложь и выявления дипфейков (deepfake). Отечественный сервис Expert, который работает на основе искусственного интеллекта, создали специалисты Национального центра когнитивных разработок ИТМО, подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и представителей ИТМО, РКН и ГРЧЦ.

По данным источника издания, прототип сервиса представили ведомству в июле на заседании экспертного совета ГРЧЦ. Разработка заинтересовала главу Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова.

В ИТМО пояснили «Ъ», что Expert анализирует видео и аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, противоречивость и прочие показатели. Сервис «заточен на работу с английским языком», но система может проанализировать уровень агрессии или уверенности на любом языке.

По словам руководителя научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» НЦКР ИТМО Олега Басова, система прошла тестирование в преддверии выборов в сенат США. Басов также добавил, что в ближайшее время сервис будут адаптировать для русского языка.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются в перспективе данной разработки. Собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке считает, что «вероятность ложных срабатываний будет достаточно высока, и потребуются годы, чтобы проект начал приносить пользу».

В 2020 году российская компания Vien представила разработку на основе нейросети, которая позволяет определять признаки технологий deepfake на видео с точностью более 90%. Тогда сообщалось, что в перспективе сервисом смогут пользоваться медиакомпании, новостные и PR-агентства, нуждающиеся в фактчекинге информации, а также обычные пользователи, сомневающиеся в подлинности видеороликов.