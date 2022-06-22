В Госдуме предложили улучшить имидж Росгвардии при помощи компьютерных игр

Депутаты Госдумы предложили Росгвардии улучшить свой имидж при помощи компьютерных игр. Это может быть новая тактическо-командная игра о ведомстве или интеграция брендирования структуры «с созданием уникальных персонажей» в существующие игры — например, онлайн-шутер «Калибр» от кипрского разработчика 1C-777 Limited. Для финансирования предлагается использовать гранты и другие бюджетные меры поддержки, сообщает «Коммерсантъ».

«Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — сказано в письме главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Он направил документ руководству службы в конце мая. В Росгвардии подтвердили получение письма и сообщили изданию, что «ведётся проработка этой инициативы».

По мнению Хинштейна, Росгвардии целесообразно расширить формы медиакоммуникаций. Также политик отметил, что подход можно применять и для других силовых структур. Инициативу уже обсудили на площадке комитета Госдумы — в совещании участвовали представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, идея популяризации Росгвардии через компьютерные игры обсуждалась в последние полгода: «Участники одной из встреч предложили VK сделать отдельную игру про Росгвардию, но компания согласилась предоставить только экспертную поддержку». В VK от комментариев отказались.

В АНО «Институт развития интернета» изданию заявили, что считают идею удачной: «Такая интеграция — мировая практика. Давайте вспомним SWAT, где специальный полицейский отряд выезжает на обезвреживание преступников и асоциальных элементов. Больше всего запоминается не сам игровой процесс, а миссии: ты понимаешь, чем заняты эти люди, в чём сложность и тонкость их работы», отметил глава организации Алексей Гореславский.

При этом собеседник издания в игровой студии выразил сомнения в том, что российская компания возьмётся за подобный проект, так как даже попытка интеграции службы в существующую игру приведёт к санкциям в отношении студии и конкретных разработчиков.