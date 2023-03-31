Покупатели выбирают бренды с российскими характеристиками чаще, чем с иностранными

Новый бренд отечественного производителя с российскими характеристиками (название, логотип, дизайн) предпочитают 73% потребителей, в то время как бренд с иностранными характеристиками — 27%, рассказала Ксения Пайзанская, старший директор «М-Ромир», на конференции «М-Холдинг» «Демография сегодня: Человек. Рынок. Общество». В целом в 2022 году драйвером роста трат россиян стала инфляция в 12%. Половину затрат составили продукты питания.

Инфляция стимулирует покупки

По сравнению с 2021 годом средняя частота покупок в 2022 году увеличилась на 6% с 34 до 36 раз, средний чек — на 12%, а средние траты в месяц — на 13% с 21 078 руб. до 23 853 руб.

В целом покупатель адаптируется к новым условиям — если в сентябре 2022 года индекс покупательской лояльности составлял -10, то в феврале 2023-го он поднялся до -1.

Индекс покупательской лояльности Расчет индекса базируется на двух вопросах: в первом предлагалось оценить текущую экономическую ситуацию в стране, во втором — дать оценку экономической ситуации в ближайшем будущем. Индекс представляет собой нормированный процент людей, оценивающих текущие экономические условия («оптимисты» минус «пессимисты»), плюс процент людей, утверждающих, что экономика («становится лучше» минус «ухудшается»). Индекс нормируется в значении от -100 до +100.

Из незнакомых марок чаще всего выбирают чипсы

Состав корзины поменялся у 60% потребителей, у 40% остался прежним. Сильнее всего состав брендов изменился у потребителей с высоким доходом, а меньше всего — у зумеров. Среди причин перехода на новые бренды выделяют:

нежелание поддерживать недружественные страны — 7%;

желание оценить изменения в отечественном производстве — 21%;

уход с рынка привычных брендов — 33%;

рост цен — 39%.

Больше половины потребителей недовольны брендами, заместившими привычные. Беби-бумеры переходят на отечественные марки охотнее, чем все остальные.

Если покупателю необходимо купить привычный бренд, но его нет в наличии, то чаще всего он выберет из других марок, которые видел раньше. Из незнакомых марок-новинок предпочитают:

чипсы/снэки — 27%;

пиво — 23%;

питание вне дома — 23%;

напитки — 22%;

сыры — 21%;

сладости — 21%;

алкоголь — 21%;

молочная продукция — 19%;

товары личной гигиены — 19%;

косметика и парфюмерия — 18%;

кофе — 16%.

Из-за ухода таких крупных играков, как Coca-Cola, PepsiCo, Lay’s и Pringles на рынок вышло очень много локальных брендов чипсов и газировки. Однако запуск большого количества газированных напитков никак не повлиял на рынок и на средний чек, который с 85 руб. в четвёртом квартале 2021-ого вырос только до 86 руб. в 2022-м. С точки зрения чипсов категория немного увеличилась: с 97 руб. в четвёртом квартале 2021-го до 112 руб. в четвёртом квартале 2022-го.

Русифицированный дизайн становится критерием выбора

Покупатели выступают за развитие отечественного производства и русифицированную коммуникацию. Согласно исследованию, новый бренд отечественного производителя с российскими характеристиками (название, логотип, дизайн) предпочитают 73% потребителей, в то время как бренд с иностранными характеристиками — 27%.

При этом русифицированный дизайн также важен, как и информация на упаковке. Покупатель отличает это по следующим критериям:

ищет страну производства на упаковке — 33%;

само название бренда — 30%;

дополнительные пояснения — 23%;

дизайн упаковок/оформление — 21%;

дизайн логотипов — 19%;

описание бренда — 17%;

особый шрифт написания названий — 9%;

определённая цветовая палитра — 5%.

Среди цветов, которые потребители определяют как свойственные российскому бренду, выделяют синий, зелёный и красный.