В период распродаж расходы россиян увеличились всего на 1,9%

С 7 по 13 ноября средние недельные расходы россиян выросли на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. В годовой динамике индекс увеличился на 18,8%. Показатель составил 5803 руб. Об этом «Ромир» сообщил Sostav.

Индекс среднего чека увеличился незначительно — на 0,6% и в денежном выражении составил 685 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек ниже на 2,8%.