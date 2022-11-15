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15.11.2022 в 17:12

В период распродаж расходы россиян увеличились всего на 1,9%

В среднем за неделю россияне потратили 5803 рубля

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С 7 по 13 ноября средние недельные расходы россиян выросли на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. В годовой динамике индекс увеличился на 18,8%. Показатель составил 5803 руб. Об этом «Ромир» сообщил Sostav.

Индекс среднего чека увеличился незначительно — на 0,6% и в денежном выражении составил 685 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек ниже на 2,8%.

ИНР — индекс недельных расходов, демонстрирует динамику объёма потребления товаров повседневного спроса россиянами. ИНСЧ — индекс недельного среднего чека, показывает динамику стоимости покупок домохозяйств. Индексы рассчитываются еженедельно на основе единой панели данных «Ромир».

Евгения Немчинова
Ромир исследование скидки
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