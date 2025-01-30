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18+
30.01.2025 в 16:30

«Рольф» планирует купить завод запчастей и выйти на рынок мотоциклов

По направлению мототехники компания рассчитывает на сотрудничество с китайскими брендами Hisun и Benda

Группа компаний «Рольф» рассматривает возможность приобретения российского завода по производству запасных частей. Об этом заявила заместитель генерального директора компании Светлана Виноградова, ее слова приводит ТАСС. Название предприятия не уточняется.

Эксперт отметила, что у «Рольфа» есть «большая клиентская база» и экспертиза для развития дистрибьюции.

Помимо этого, автодилерский холдинг намерен развивать направление мотоциклов. Виноградова уточнила, что старт работ в этом сегменте запланирован на конец марта — начало апреля 2025 года. Партнерами «Рольфа» выступят китайские производители мототехники.

«Мы уже сейчас можем говорить о планах сотрудничества с брендами Benda и Hisun», — сказала Светлана Виноградова.

В сентябре 2024 года «Рольф» объявил, что новым собственником группы стал Умар Кремлев. Его компания «Автомобильные технологии» приобрела у Росимущества активы автомобильного дилера за 34,8 млрд руб.

ГК «Рольф» мотоциклы Hisun Benda
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