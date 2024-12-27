Новый владелец выкупил активы «Рольфа» у Росимущества за 34,8 млрд рублей

Компания Умара Кремлева «Автомобильные технологии» приобрела у Росимущества активы автомобильного дилера «Рольф» за 34,8 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы за девять месяцев 2024 года. В документе уточняется, что сделка была завершена 31 августа.

АО «Автомобильные технологии» было создано в мае 2024 года. В августе того же года компания выкупила у Росимущества АО «Рольф», ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех».

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций группы «Рольф» во временное управление Росимущества. В феврале 2024-го активы автодилера были переданы государству по иску Генеральной прокуратуры.

В сентябре «Рольф» объявил, что новым собственником компании стал Умар Кремлев.