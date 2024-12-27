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27.12.2024 в 12:44

Новый владелец выкупил активы «Рольфа» у Росимущества за 34,8 млрд рублей

Сделка была закрыта 31 августа

Компания Умара Кремлева «Автомобильные технологии» приобрела у Росимущества активы автомобильного дилера «Рольф» за 34,8 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы за девять месяцев 2024 года. В документе уточняется, что сделка была завершена 31 августа.

АО «Автомобильные технологии» было создано в мае 2024 года. В августе того же года компания выкупила у Росимущества АО «Рольф», ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех».

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций группы «Рольф» во временное управление Росимущества. В феврале 2024-го активы автодилера были переданы государству по иску Генеральной прокуратуры.

В сентябре «Рольф» объявил, что новым собственником компании стал Умар Кремлев.

Рольф Росимущество Сделка
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