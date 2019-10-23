«Роль женщины в бизнесе»: в третий раз состоится главный женский бизнес-форум этой осени «Woman Who Matters — 2019»

В третий раз на главном женском бизнес-форуме соберутся CEO крупных российских и зарубежных компаний, PR специалисты, блогеры, дизайнеры, женщины-инфлюенсеры в digital среде, HR-директора, предприниматели, многократные олимпийские чемпионы, кинематографисты, теле- и радиоведущие и журналисты. На основной женской платформе два дня будут проходить выступления лидеров мнений, обсуждаться лучшие кейсы и практики компаний-лауреатов Премии.

Необходимость освещения проектов компаний, созданных для женщин в целом и самими женщинами в частности, становится все более актуальной в связи с остро стоящим вопросом решения проблем гендерного разнообразия в компаниях и бизнесе.

В качестве спикеров к участию в Форуме приглашены: Марина Жигалова, старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Sberbank, Виктория Павлова, глобальный вице-президент по маркетингу Mastercard, Дженнифер О’Лир, директор по развитию личностного разнообразия, вовлеченности и учёту индивидуальных особенностей персонала, компания Merck: «Женщины (и мужчины) и модели организации труда в будущем», Александр Цыпкин, писатель, эксперт по стратегическому PR, Юлия Соловьева, глава Google в России, Андрей Кришнев, генеральный директор Nike Россия, Наталья Шкулева, бренд-директор ELLE, президент «Hearst Shkulev Media», Ирина Никулина, генеральный директор БУАРОН в России, Валери Пуансо, генеральный директор БУАРОН, Оксана Балаян, управляющий партнер международной юридической фирмы Hogan Lovells по России и СНГ, член глобального наблюдательного совета Hogan Lovells. 2009−2010 г.г., Софико Шеварднадзе, российская журналистка, телеведущая и продюсер. Партнер Форума — международная платёжная система Mastercard, партнер Премии — Bulgari.

Специальный гость на Форуме Вирджиния Тан, основательница Leanln China, учредитель международного конкурса She Loves Tech и главный партнер фонда Teja fund. Основной темой для обсуждения станет — гендерная политика китайского бизнеса.

На бизнес-форуме, также пройдет блок дискуссий, посвященных тематикам: age diversity, инклюзии и многообразным командам, организованный первой в России Ассоциации «Равные права и равные возможности». Сегодня направления многообразия и вовлеченности, внесены в глобальную повестку дня всех ключевых международных организаций.

Анна Рудакова, президент ассоциации: Любые изменения, тем более затрагивающие многих людей, требуют совместных усилий и координации. При этом тема равных прав особенно важна тем, что, создавая лучшие условия для людей, мы создаем лучшие условия и для бизнеса.

В рамках Форума, будет вручена Премия компаниям, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия, и привлечением внимания к вкладу женщин в различные сферы деятельности.

Анна Рудакова, основатель и директор Форума и Премии «Woman Who Matters:+ Множество женщин стремятся реализовать себя в бизнесе. Мы — не просто премия. Мы агрегатор, который собирает по России различные проекты для женщин, про женщин и о женщинах. Собираем и рассказываем о них всей стране, чтобы как можно больше людей знали о них. В том числе и женщины, находящиеся в поиске работы. Для них присутствие такой компании в нашем рейтинге станет дополнительным критерием для выбора. Поэтому, я думаю, что тема поддержки женщин будет постепенно развиваться и становиться модной в России.

Участниками Премии в этом году стали крупные компании, такие как: Буарон, Алкон, Vladi Collection, Александра Митрошина, UBS, Bulgari, IBM, Diageo, British American Tobacco, Mastercard, АО Росэлектроника, Marketing Division. Это лишь малая часть списка участников масштабного события.

«Woman Who Matters» — это всероссийская премия, нацеленная на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ российских и зарубежных компаний в отношении женщин. Это премия о женщинах, для женщин и про женщин.

Дополнительную информацию о форуме «Woman Who Matters» можно получить здесь — https://womanwm.timepad.ru/event/954133/