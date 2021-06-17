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17.06.2021 в 13:15

«Продажи на максимум»: «Родная речь» проведет онлайн-конференцию про стратегии брендов

Лидеры рынка интернет-рекламы и топы локальных брендов расскажут о построении успешного маркетинга для российского бизнеса

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Агентство «Родная речь» и виртуальный маркетолог «Макс» проведут конференцию «Продажи на максимум», посвященную созданию успешных маркетинговых стратегий для крупного и среднего российского бизнеса. Мероприятие пройдет бесплатно 24 июня в онлайн-формате.

Спикеры от крупнейших игроков рынка интернет-рекламы поделятся актуальными инсайтами и инструментами, которые помогут компаниям российского сектора эффективно привлекать, развивать и удерживать клиентскую базу, отмечают организаторы. На конференции выступят владельцы бизнеса по разным сегментам и представят свое видение эффективного построения бренд-стратегии.

В числе спикеров мероприятия:

  • Сергей Коптев — президент агентства «Родная речь»;
  • Юлия Удовенко — Business Transformation Director, Publicis Groupe Russia ;
  • Юрий Панов — CEO, co-founder виртуального маркетолога «Макс»;
  • Александр Сысоев — совладелец ресторанов, инвестор, основатель Российского ресторанного фестиваля, медиа «СысоевFM», городской системы лояльности Loyals.ru и гида GreatList.ru;
  • Кирилл Родин — co-founder, директор по маркетингу «Кухни на районе»;
  • Андрей Мигунов — CEO, co-founder универмага украшений Poison Drop;
  • Евгения Алейникова — руководитель группы несетевых агентств Mail.ru Group;
  • Юлия Кушнир — руководитель отдела по работе с агентствами, TikTok Восточная Европа.

Илья Бочкарев, генеральный директор агентства «Родная речь»:

В текущих экономических реалиях российскому бизнесу, независимо от его величины, крайне сложно бороться за клиентов с крупными международными корпорациями. Единственный выход — это быть гибкими, быстро принимать стратегические решения и не бояться пробовать новые инструменты. Коммуникационные стратегии и решения «Родной речи» всегда строились на глубоком изучении реалий рынка и уникальных инсайтах российских потребителей. Мы оценим развитие ключевых категорий потребительского рынка и поделимся конкурентными стратегиями, лучшими кейсами, эффективными инструментами и продуктовыми решениями для российского бизнеса.

Присоединиться к прямой трансляции можно на сайте мероприятия по адресу, пройдя предварительную регистрацию, а также в группе «Родной речи» в Facebook.

«Родная речь» — независимая компания c экспертизой в области стратегического консалтинга и практического применения новых технологических решений в маркетинге. Ключевые принципы работы «Родной речи» ― быть лучше, быстрее и дешевле.

Партнерский материал
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