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26.03.2020 в 14:05

Roden Media начинает продавать рекламу на ресурсах ЦТВ

Сайты телеканалов «Моя Планета», «Наука», «Доктор» пополнили портфель селлера

В 2020 году Roden Media начинает сотрудничество с компанией «Цифровое телевидение» (ЦТВ). Проект ВГТРК и «Ростелекома» объединяет под одним брендом тематические медиа, сайты трех из которых («Моя Планета», «Наука» и «Доктор») теперь входят в портфель селлера.

Медицина, популярная наука и путешествия — универсальные ниши, куда хорошо интегрируется как классическая баннерная, так и нативная реклама в формате редакционных спецпроектов. При этом темы интересны разным возрастным и гендерным группам, что позволяет знакомить с продуктом как лояльную, так и принципиально новую аудиторию.

Дополнительным преимуществом для клиентов станет опыт Roden Media в работе с научной и медицинской тематикой. Напомним, что агентство участвовало в запуске проекта Вести.Медицина для ВГТРК, а сейчас, в том числе, продает рекламные возможности в разделах Вести Hi-tech и Вести Наука.

Таким образом, совокупный охват ресурсов, находящихся в селлинге компании Roden Media, составляет более 88 млн пользователей, на которых приходится более 300 млн просмотров страниц.

Напомним, что Roden Media присутствует на рынке интернет-рекламы более 11 лет. С 2008 года селлер является партнером ВГТРК, а с 2019 года — обеспечивает полный сейлинг рекламных площадей холдинга. Еще один партнер Roden Media — холдинг «Интерфакс», сотрудничество с которым с 2012 года ведется на эксклюзивной основе. Кроме того, в 2020 году площадки холдинга «Москва Медиа» также пополнили портфель селлера.

На правах рекламы
Roden Media Цифровое телевидение
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