Как прошла первая бизнес-сессия Independent Media и премии «НПБК. Эффективность»

Первая бизнес-сессия для лидеров по коммуникациям в банковской индустрии, организованная Independent Media и премией «НПБК. Эффективность» — PROcommunication MeetUP, собрала более 150 гостей, представителей крупнейших в России банков, рекламных холдингов и агентств. Признанные эксперты индустрии поговорили о балансе бизнеса, логики и чувств: как банкам не просто транслировать выгоды, а выстраивать эмоциональную связь со своими клиентами.

Гости и спикеры бизнес-сессии посмотрели на коммуникации в банковской сфере, обсудили актуальные тренды, меняющие правила игры на рынке, услышали экспертные мнения ведущих специалистов крупнейших банков страны и узнали, какие инновационные форматы рекламных интеграций наиболее эффективны на примерах площадок Independent Media. Собравшихся поприветствовали генеральный директор Independent Media Наталья Веснина и глава оргкомитета «НПБК.Эффективность» и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

Деловую часть программы открыла сессия «От медиа к коммуникациям: ключевые тенденции финансовой категории». В центре выступления директора по работе с клиентами OOM by Okkam Софьи Сидоровой были ключевые вызовы, с которыми сталкивается сегодня банковская индустрия и способы реакции на них с точки зрения коммуникации.



Далее началась дискуссионная панель «Банки на связи: как быть услышанным в мире, где слишком много информации и мало внимания». Представители банков рассказали, как применяют актуальные тренды на практике и остаются на связи с клиентами в эпоху информационной перегрузки. Спикерами стали: начальник управления бизнес-маркетинга малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Елена Нарышкина, руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций «Совкомбанка» Ирина Стародубцева, руководитель стратегического маркетинга цифровых каналов b2b «Альфа-Банка» Мария Конкина, руководитель маркетинга «Т-Инвестиций» Алена Назарова. Модератор — глава оргкомитета «НПБК.Эффективность» и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

Директор отдела специальных проектов Independent Media Ксения Моисеева в рамках сессии «Возможности медиа и новые рекламные форматы для банковского сегмента» рассказала, какие инструменты и форматы дают сегодня максимальный отклик в целом и в банковском сегменте в частности и какие задачи они решают.

Ксения Моисеева, директор отдела специальных проектов Independent Media: Самая большая боль рынка сегодня — вымирание эмоционального желания покупать. Решить проблему помогут три фактора, которые должны работать в синергии. Во-первых, важно понимать, что активировать чувства потребителя к продукту быстрее всего через партнера, который это чувство уже активировал. Во-вторых, нужно двигаться от машинного подхода к изучению human feelings. И, в-третьих, на первый план должны выходить долгосрочные партнерства на уровне интеграции и трансформации продуктов партнеров друг друга.

Завершило деловую часть выступление руководителя конкурсной деятельности ЦРБК, генеральный продюсера «НПБК.Эффективность» Валерии Мегрибановой. В ходе сессии «Взломать эффективность: лучшие решения в бизнес-коммуникациях» гости узнали, какие метрики важны для жюри, как оформить кейс, чтобы он гарантированно привлек внимание, и какие неочевидные нюансы могут решить исход конкурса.