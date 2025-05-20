Roblox разрешит брендам продавать физические товары в играх

Roblox предоставит авторам и брендам новые возможности для розничной торговли. Они смогут продавать физические товары в своих играх в Roblox, а покупатели будут получать в подарок предметы для аватара. Приобрести такие товары смогут американские пользователи старше 13 лет. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Авторы и бренды могут объединять физические покупки с цифровыми товарами через новые API Commerce. Первым партнером по интеграции стала платформа для создания интернет-магазинов Shopify.

В будущем Roblox добавит больше партнеров и выйдет на большее количество рынков. Это позволит создателям и брендам предлагать свои продукты по всему миру.

Новая программа одобренного мерчендайзера (AMP), запущенная Roblox, позволит авторам, брендам, производителям и владельцам интеллектуальной собственности связывать офлайн- и онлайн-покупки за пределами платформы с предметами и аксессуарами для аватара в Roblox.

Так, студия Twin Atlas использовала API Commerce для продажи физических товаров в своих играх. В результате доход от продаж в течение первых нескольких недель вырос в шесть раз.

Бьюти-бренд Fenty предлагает пользователям в своей игре купить эксклюзивный оттенк блеска для губ. Компания позволяет поклонникам исследовать, открывать, создавать и совершать покупки, не покидая Roblox.

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