РКН обяжет блогеров маркировать рекламные посты

Закон о маркировке интернет-рекламы вступит в силу 1 сентября 2022 года. Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) вновь пообщалась с Роскомнадзором об особенностях системы учёта и подготовила документ (.pdf) с ответами ведомства на популярные вопросы. Sostav проанализировал, какая информация ранее не была упомянута, и собрал все дополнения в краткую справку.

Маркировка

Уже известно, что собирать информацию о креативах и регистрировать её в реестре будет оператор рекламных данных (ОРД). Всем показываемым креативам он присваивает маркер в кликовой ссылке, а также в меню adChoice. Внутри этого ID будут зашифрованы идентификатор ОРД и идентификатор креатива, присвоенный креативу этим ОРД. Подход к формированию маркера для каждого оператора рекламных данных (ОРД) одинаков, а вот процедура выдачи может отличаться.

Подавать в Единый реестр интернет рекламы (ЕРИР) информацию нужно по всем креативам, попадающим в закон «О рекламе», даже по тем форматам, которые находятся в проработке РКН. Сейчас система может обрабатывать только самые массовые и понятные форматы, а процесс присваивания креативов для сложных форматов РКН пока прорабатывает.

Подробности по некоторым форматам

Для размещений, в которых отсутствует кликовая ссылка, пока не разработано конкретное решение.

В креативе-баннере в формате мобайл-токен с рекламным маркером будет размещаться в меню AdChoice. Размещение для mid-roll формата пока в проработке.

Если заказчик рекламирует интернет-страницу с анкетой через целевые действия — в данном случае идентификатор будет присваиваться ссылке, которая ведет на рекламную страницу.

Если заказчик заказывает рекламу своей интернет страницы с анкетой через любые целевые действия, а рекламораспространители продвигают такую страницу на своих сайтах через кнопку «перейти», то ссылка-кнопка или весь блок может считать креативом. Аналогия — баннер.

Блогер также может зарегистрировать креатив. Получить идентификатор должен каждый планируемый к размещению рекламный пост блогера. Агентство может помочь блогерам передать информацию в ОРД, однако ответственность за подачу своих данных лежит на блогере.

Особенности регистрации

Зарегистрировать креатив может любой участник цепочки, но удобнее всего это сделать оператору рекламной системы или рекламораспространителю.

Если креативов десятки тысяч — их можно зарегистрировать автоматизировано через API, предоставляемым ОРД.

Если в рекламной сетке объявление размещалось на тысяче сайтов, в ЕРИР нужно передать информацию о каждом из них, а также о креативе и о количестве показов.

Внешний вид объекта рекламирования (например, рекламной страницы) в ЕРИР отгружать не нужно.

В случае работы через биржи по продаже трафика РКН советуют указывать усредненную «целевую» стоимость, на которую ориентируется креатив при участии в торгах.

У кого есть доступ к реестру и ОРД

Доступ к личному кабинету ЕРИР предоставляется как физлицу, так и сотрудникам компании — последние действуют от юрлица.

Сотрудники юридических лиц-участников рынка и физлиц также могут подать сведения в ОРД.

Логика работы личного кабинета для иностранных юрлиц и физлиц пока в проработке.

Так как постановление правительства вступит в силу уже через неделю, а многие вопросы до сих пор остаются неясными — административного наказания не последует. Роскомнадзор не будет штрафовать за неисполнение требований законодательства до марта 2023 года. Юристы прогнозируют, что первые полгода станут периодом обучения взаимодействию с системой. В документе, опубликованном АРИР, также указано, что до момента запуска ЕРИР планируется проводиться обсуждение интерфейсов для пользователей.