Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sibdev
Аукцион без молотка
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2022 в 19:07

РКН обяжет блогеров маркировать рекламные посты

АРИР опубликовала новую волну ответов РКН о маркировке интернет-рекламы

Закон о маркировке интернет-рекламы вступит в силу 1 сентября 2022 года. Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) вновь пообщалась с Роскомнадзором об особенностях системы учёта и подготовила документ (.pdf) с ответами ведомства на популярные вопросы. Sostav проанализировал, какая информация ранее не была упомянута, и собрал все дополнения в краткую справку.

Маркировка

Уже известно, что собирать информацию о креативах и регистрировать её в реестре будет оператор рекламных данных (ОРД). Всем показываемым креативам он присваивает маркер в кликовой ссылке, а также в меню adChoice. Внутри этого ID будут зашифрованы идентификатор ОРД и идентификатор креатива, присвоенный креативу этим ОРД. Подход к формированию маркера для каждого оператора рекламных данных (ОРД) одинаков, а вот процедура выдачи может отличаться.

Подавать в Единый реестр интернет рекламы (ЕРИР) информацию нужно по всем креативам, попадающим в закон «О рекламе», даже по тем форматам, которые находятся в проработке РКН. Сейчас система может обрабатывать только самые массовые и понятные форматы, а процесс присваивания креативов для сложных форматов РКН пока прорабатывает.

Подробности по некоторым форматам

  • Для размещений, в которых отсутствует кликовая ссылка, пока не разработано конкретное решение.
  • В креативе-баннере в формате мобайл-токен с рекламным маркером будет размещаться в меню AdChoice. Размещение для mid-roll формата пока в проработке.
  • Если заказчик рекламирует интернет-страницу с анкетой через целевые действия — в данном случае идентификатор будет присваиваться ссылке, которая ведет на рекламную страницу.
  • Если заказчик заказывает рекламу своей интернет страницы с анкетой через любые целевые действия, а рекламораспространители продвигают такую страницу на своих сайтах через кнопку «перейти», то ссылка-кнопка или весь блок может считать креативом. Аналогия — баннер.

Блогер также может зарегистрировать креатив. Получить идентификатор должен каждый планируемый к размещению рекламный пост блогера. Агентство может помочь блогерам передать информацию в ОРД, однако ответственность за подачу своих данных лежит на блогере.

Особенности регистрации

  • Зарегистрировать креатив может любой участник цепочки, но удобнее всего это сделать оператору рекламной системы или рекламораспространителю.
  • Если креативов десятки тысяч — их можно зарегистрировать автоматизировано через API, предоставляемым ОРД.
  • Если в рекламной сетке объявление размещалось на тысяче сайтов, в ЕРИР нужно передать информацию о каждом из них, а также о креативе и о количестве показов.
  • Внешний вид объекта рекламирования (например, рекламной страницы) в ЕРИР отгружать не нужно.
  • В случае работы через биржи по продаже трафика РКН советуют указывать усредненную «целевую» стоимость, на которую ориентируется креатив при участии в торгах.

У кого есть доступ к реестру и ОРД

  • Доступ к личному кабинету ЕРИР предоставляется как физлицу, так и сотрудникам компании — последние действуют от юрлица.
  • Сотрудники юридических лиц-участников рынка и физлиц также могут подать сведения в ОРД.
  • Логика работы личного кабинета для иностранных юрлиц и физлиц пока в проработке.

Так как постановление правительства вступит в силу уже через неделю, а многие вопросы до сих пор остаются неясными — административного наказания не последует. Роскомнадзор не будет штрафовать за неисполнение требований законодательства до марта 2023 года. Юристы прогнозируют, что первые полгода станут периодом обучения взаимодействию с системой. В документе, опубликованном АРИР, также указано, что до момента запуска ЕРИР планируется проводиться обсуждение интерфейсов для пользователей.

Елизавета Немчинова
Роскомнадзор Законы диджитал оператор рекламных данных маркировка интернет рекламы ЕРИР
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.