РКН обяжет блогеров маркировать рекламные посты

Закон о маркировке интернет-рекламы вступит в силу 1 сентября 2022 года. Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) вновь пообщалась с Роскомнадзором об особенностях системы учёта и подготовила документ (.pdf) с ответами ведомства на популярные вопросы. Sostav проанализировал, какая информация ранее не была упомянута, и собрал все дополнения в краткую справку.
Маркировка
Уже известно, что собирать информацию о креативах и регистрировать её в реестре будет оператор рекламных данных (ОРД). Всем показываемым креативам он присваивает маркер в кликовой ссылке, а также в меню adChoice. Внутри этого ID будут зашифрованы идентификатор ОРД и идентификатор креатива, присвоенный креативу этим ОРД. Подход к формированию маркера для каждого оператора рекламных данных (ОРД) одинаков, а вот процедура выдачи может отличаться.
Подавать в Единый реестр интернет рекламы (ЕРИР) информацию нужно по всем креативам, попадающим в закон «О рекламе», даже по тем форматам, которые находятся в проработке РКН. Сейчас система может обрабатывать только самые массовые и понятные форматы, а процесс присваивания креативов для сложных форматов РКН пока прорабатывает.
Подробности по некоторым форматам
- Для размещений, в которых отсутствует кликовая ссылка, пока не разработано конкретное решение.
- В креативе-баннере в формате мобайл-токен с рекламным маркером будет размещаться в меню AdChoice. Размещение для mid-roll формата пока в проработке.
- Если заказчик рекламирует интернет-страницу с анкетой через целевые действия — в данном случае идентификатор будет присваиваться ссылке, которая ведет на рекламную страницу.
- Если заказчик заказывает рекламу своей интернет страницы с анкетой через любые целевые действия, а рекламораспространители продвигают такую страницу на своих сайтах через кнопку «перейти», то ссылка-кнопка или весь блок может считать креативом. Аналогия — баннер.
Блогер также может зарегистрировать креатив. Получить идентификатор должен каждый планируемый к размещению рекламный пост блогера. Агентство может помочь блогерам передать информацию в ОРД, однако ответственность за подачу своих данных лежит на блогере.
Особенности регистрации
- Зарегистрировать креатив может любой участник цепочки, но удобнее всего это сделать оператору рекламной системы или рекламораспространителю.
- Если креативов десятки тысяч — их можно зарегистрировать автоматизировано через API, предоставляемым ОРД.
- Если в рекламной сетке объявление размещалось на тысяче сайтов, в ЕРИР нужно передать информацию о каждом из них, а также о креативе и о количестве показов.
- Внешний вид объекта рекламирования (например, рекламной страницы) в ЕРИР отгружать не нужно.
- В случае работы через биржи по продаже трафика РКН советуют указывать усредненную «целевую» стоимость, на которую ориентируется креатив при участии в торгах.
У кого есть доступ к реестру и ОРД
- Доступ к личному кабинету ЕРИР предоставляется как физлицу, так и сотрудникам компании — последние действуют от юрлица.
- Сотрудники юридических лиц-участников рынка и физлиц также могут подать сведения в ОРД.
- Логика работы личного кабинета для иностранных юрлиц и физлиц пока в проработке.
Так как постановление правительства вступит в силу уже через неделю, а многие вопросы до сих пор остаются неясными — административного наказания не последует. Роскомнадзор не будет штрафовать за неисполнение требований законодательства до марта 2023 года. Юристы прогнозируют, что первые полгода станут периодом обучения взаимодействию с системой. В документе, опубликованном АРИР, также указано, что до момента запуска ЕРИР планируется проводиться обсуждение интерфейсов для пользователей.