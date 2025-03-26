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26.03.2025 в 17:25

В Ritter Sport объяснили решение продолжить поставки шоколада в Россию

Производитель утверждает, что это нужно для поддержания контрактов с фермерами, выращивающими какао

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Германский производитель шоколада Ritter Sport объяснил решение продолжить поставки продукции на российский рынок, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. В интервью газете Die Zeit один из акционеров компании Мориц Риттер признался, что это был «очень трудный» выбор.

«Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания нет и не было. Это нормально, что шоколад продается кому угодно», — сказал Риттер.

Он также указал, что отказ от продаж в России мог бы повлиять на выполнение обязательств перед фермерами, которые выращивают какао. По его словам, если бы компания ограничила ввоз шоколада в РФ, то не смогла бы продолжать контракты с партнерами и нарушила бы цепочку поставок.

Кроме того, Мориц Риттер подчеркнул, что прибыль, получаемая от продаж в России, направляется на благотворительность.

Ранее в аналитической компании Kept подсчитали, что 62% компаний из недружественных стран покинули Россию с марта 2022 года. При этом треть иностранных фирм продолжает вести обычную деятельность. Реже всего за это время уходил с рынка страны итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес.

Шоколад Ritter Sport
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