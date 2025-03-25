62% компаний из недружественных стран покинули Россию с марта 2022 года. Их уход привел к значительным изменениям на российском рынке. Однако треть иностранных фирм продолжает вести обычную деятельность. Реже всего за это время уходил с рынка страны итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес. Таковы данные аналитической компании Kept, которые публикует РБК.

Исследование включает в себя мониторинг более 300 организаций, деятельность которых связана с Россией, и охватывает компании с активами, превышающими 1 млрд руб.

Из 183 компаний, покинувших рынок на конец 2024 года, большинство продали свои активы российским компаниям (103 сделки) или локальному менеджменту (40 сделок). В 17 случаях иностранцы вышли из совместного предприятия с российскими партнерами, в 14 — закрыли бизнес или заморозили деятельность. Девять сделок по выходу реализованы с иностранным покупателем.

Информация о судьбе еще 96 компаний (примерно треть анализируемой выборки) официально не озвучивалась. В основном они продолжают «нормальную операционную деятельность», резюмировали в Kept.

Одним из главных факторов, влияющих на уход иностранных фирм, являются процессы одобрения сделок правительственной комиссией. Некоторые компании продолжают работать над сделками по выходу, но эксперты предупреждают, что геополитическая ситуация и санкции могут затруднить процесс. В частности, количество запросов на сопровождение сделок в 2024 году значительно снизилось, что свидетельствует о более обдуманных и долгосрочных подходах иностранных компаний.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за решения покинуть российский рынок.