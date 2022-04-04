Российские ритейлеры приостановят открытие новых торговых точек в этом году

Компания Х5 Group, в которую входят «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик», а также торговые сети «Магнит», «Дикси», Gloria Jeans и 12storeez приостанавливают открытие новых магазинов в этом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компаниям. Решение связано с перебоями в поставках оборудования для торговых помещений, экономической неопределенностью и проблемами с финансированием.

«Это правда, что много новых контрактов с арендодателями в этом году сорвалось. Например, «Перекрёсток» приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и «Доктор Столетов» также отказались открывать новые точки», — рассказала изданию глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.

Подобные проблемы касаются и рестораторов, считает Малахатько. Например, сеть «Хачапури» приостановила открытие своего заведения в ТЦ «Океания», добавила эксперт.

В 12storeez отрицают проблемы с оборудованием, однако о планах по открытию новых магазинов ритейлер ничего не сообщил. Представители сети «Магнит» отказались от комментариев. В других компаниях на запрос издания не ответили.

В Минпромторге отметили, что «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке контрольно-кассовой техники — проблем с наличием продукции на складах не выявлено, у поставщиков есть запас оборудования. В ведомстве также подчеркнули, что в России есть производители торгового пищевого оборудования, в том числе для ритейла и общественного питания, которые готовы обеспечить клиентов техникой.

По мнению участников рынка, «пауза» в том числе связана с перебоями в поставках товара и увеличением стоимости ремонта заведений. Например, стоимость открытия одной кофейни выросла на 30%. Собеседники издания предположили, что ритейлеры смогут открывать новые точки, популярные в нынешних условиях. Среди них — дискаунтеры и небольшие магазины у дома.

В конце февраля некоторые из поставщиков ритейлера X5 Group (магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») отказались от промоакций и скидок на продукцию. Такое решение приняли и некоторые поставщики «Азбуки вкуса» и сети «Верный». Производители объяснили отказ от промоакций повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистичеких цепочек, которые ведут к дефициту сырья и упаковки.