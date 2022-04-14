Ритейл настроился снижать цены и возвращать промоакции

Ритейл постепенно начал снижать цены и возвращать промоакции. Лидеры продуктовой розницы — Х5 Group и «Магнит» — разослали соответствующие письма поставщикам. Намерены снизить цены и продавцы электроники, сообщают «Известия».

Так, в «М.Видео» рассказали, что вдвое расширила линейку участвующей в акциях продукции: сразу несколько тысяч товаров можно купить со скидкой в 10−30%, в некоторых случаях скидки доходят до 50%. Кроме того, компания запустила кешбеки и кредитное предложение.

Стоимость большинства товаров в салонах МТС также снизилась на 10−30%, а количество акций и скидок на гаджеты выросло более чем вдвое, сказали в пресс-службе оператора. В «Мегафоне» запустили стимулирующие акции на ряд товаров, например, на наушники, фитнес-трекеры и аксессуары. В Ozon отметили, что на 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты, товары повседневного спроса в среднем упали в цене на 15%.

К возвращению больших акций и снижению цен готов и продуктовый ритейл. В X5 Group увидели четкую тенденцию к стабилизации и укреплению рубля и предложили партнерам пересмотреть и снизить отпускные цены. «Магнит» ещё на прошлой неделе просил поставщиков сделать товары более доступными для покупателей. Плюс к этому он предложил восстановить промоакции в полном объеме.

Тренд на снижение цен задало падение спроса и укрепление рубля, пояснил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Хотя, как он предположил, оперативно они вряд ли упадут: партнеры сетей несут серьезные убытки. Сырье, упаковка, логистика и другие составляющие себестоимости приходится оплачивать по новым, более высоким ценам, плюс — нести расходы по подорожавшим кредитам, проценты по которым выросли более чем вдвое, отметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Напомним, в марте российские продавцы стали завышать в разы цены на товары даже из старых партий. В ФАС отметили, что к резким скачкам цен приводит ажиотажный спрос. Ведомство уже инициировало около 1,3 тыс. проверок.