Риски и ошибки при внедрении геймификации в корпоративную культуру

Геймификация помогает повышать мотивацию сотрудников и улучшать корпоративную культуру. Однако, как и у любой другой стратегии, у нее есть свои острые углы. Какие ошибки чаще всего совершают компании при внедрении игровых элементов в свою деятельность, а также как избежать рисков и сделать процесс максимально эффективным, Анастасия Евдокимова, event-менеджер Magnetto.pro, рассказала Sostav.

Подводные камни и распространенные ошибки

Прежде чем внедрять геймификацию в корпоративную культуру компании, определитесь со стратегией и целями. Зачем компании нужны игровые элементы и как они могут помочь в достижении бизнес-результатов. Ошибки, которые наиболее распространены:

Маркетинговый отдел не собирает обратную связь от других отделов и не понимает ЦА. Перед запуском геймификации важно собрать мнение сотрудников, чтобы понять, как они воспринимают такую инициативу, понимают ли ее ценность и смысл. Геймификация должна входить в команду как пазл, а не разрушать уже установленные там правила.

Перед запуском геймификации важно собрать мнение сотрудников, чтобы понять, как они воспринимают такую инициативу, понимают ли ее ценность и смысл. Геймификация должна входить в команду как пазл, а не разрушать уже установленные там правила. Тестирование не проводится или сразу же выносится на всю компанию. Прежде чем внедрять игровые механики на весь масштаб, протестируйте их на небольшой группе. Это позволит выявить и исправить ошибки и недочеты еще до полного запуска.

Прежде чем внедрять игровые механики на весь масштаб, протестируйте их на небольшой группе. Это позволит выявить и исправить ошибки и недочеты еще до полного запуска. Цели геймификации не соответствуют бизнес-стратегии. Если основная цель компании — увеличить продажи, то и геймификация должна быть направлена на мотивацию коллег в этом направлении. Бренд не должен жить отдельно от тех целей, которые заложили при внедрении игровых механик, и наоборот.

Если основная цель компании — увеличить продажи, то и геймификация должна быть направлена на мотивацию коллег в этом направлении. Бренд не должен жить отдельно от тех целей, которые заложили при внедрении игровых механик, и наоборот. Слишком творческий подход. В маркетинге работают креативные люди, но при разработке геймификации нужно действовать с холодной головой: четко прописывать реализацию идей, а лучше брать уже готовые подходы и кастомизировать их под свой бренд, считать бюджет, прописывать сроки, закладывать ресурсы компании. Иначе можно потратить силы и деньги бизнеса, не достигнув целей.

Как неправильная реализация геймификации влияет на корпоративную культуру

Геймификация создана для того, чтобы объединять людей. Неправильная реализация может демотивировать сотрудников. Если игровые элементы воспринимаются как дополнительное давление, это приведет к снижению эффективности и замедлению работы. Однако даже если все коллеги положительно воспринимают нововведения, азарт и жесткие KPI, привязанные к игровым механикам, могут вызывать конфликты. Например, когда сотрудники начинают выпрашивать друг у друга или у модератора дополнительные баллы, чтобы получить желаемый результат быстрее нечестным путем. «Света, дорогая, мне не хватает всего 50 баллов, а я так хочу получить эту футболку и статус лучшего сотрудника месяца. Пожалуйста, добавь мне эти очки, чего тебе стоит?». Поэтому лучшее решение — обезличить администратора/модератора игр и сделать так, чтобы никто из участников не знал, кто он.

Также не забывайте регулярно собирать обратную связь и запрашивайте мнения сотрудников о геймификации, чтобы найти причины недовольства и скорректировать процессы. Если в коллективе нет привычки открыто и конструктивно делиться идеями, проводите анонимные опросы. Они позволят получить честное мнение сотрудников без страха и осуждения. И, конечно, при возникновении конфликтов обсуждайте их с командой и вносите изменения в игровые механики при необходимости.

Универсальные подходы к геймификации

Хотя каждая компания уникальна, основы геймификации могут быть универсальными. Это позволяет взять проверенные методы и, не изобретая велосипед, адаптировать их под свою стратегию. Представим, что есть ствол дерева, например, ели. Этот ствол неизменен, а на ель мы можем повесить разные игрушки: стеклянные, пластиковые, однотонные, разноцветные, с блестками или без блесток. То есть кастомизировать готовое решение под потребности бизнеса. Среди таких универсальных подходов мы знаем:

Игровые механики. Баллы, уровни, валюту и награды можно легко адаптировать под различные компании.

Баллы, уровни, валюту и награды можно легко адаптировать под различные компании. Обратная связь. Методики, основанные на постоянном сборе обратной связи и внедрении изменений, работают в любых условиях.

Методики, основанные на постоянном сборе обратной связи и внедрении изменений, работают в любых условиях. Тимбилдинг. Задания для команд, на которые можно разбить отделы, повышают мотивацию и вовлеченность во всех нишах.

Как отследить эффективность геймификации

Чтобы оценить, положительно или отрицательно игровые элементы влияют на команду, необходимо использовать правильные метрики. Поскольку геймификация напрямую связана с мотивацией сотрудников, эти метрики должны быть «зашиты» в KPI. Например, в отделе продаж это может быть количество клиентов, доведенных до покупки услуг компании, а в отделе маркетинга — количество написанных статей или охваты размещенных постов. Были лиды, конверсия, продажи от конкретного сотрудника? Он получает бонусы в виде внутренней валюты. Затем эту валюту можно потратить на мерч или дополнительный выходной.

Не забывайте также оценивать процент участия сотрудников в играх. Если люди не вовлекаются в геймификацию или не проходят задания, что-то пошло не так и нужно искать причины, почему сотрудник остановился на полпути или вовсе не захотел участвовать. И здесь, опять же, важно собирать обратную связь.

Награды для сотрудников

Любая геймификация невозможна без призов и баллов, которые конвертируются в какие-то бонусы. Чем правильнее подобраны награды, тем больше вероятность, что коллеги захотят присоединиться к игре и достичь значимых результатов. Чтобы призы действительно мотивировали сотрудников участвовать, возьмите механику любой компьютерной или мобильной игры. Цель подобных игр — вовлечь пользователя и стимулировать его на продолжение. Например, есть точка входа, где нужно заинтересовать человека, а для этого мы даем ему стартовый капитал, 200 бонусов. Просто за то, что ты молодец, работаешь в компании. На этот капитал ты уже что-то можешь купить, или прокачать своего маскота, или обменять бонусы, или подарить их.

Люди легко входят в кураж, нам по природе нужен легкий старт и планомерное увеличение достижений. Поэтому сначала мы выполняем легкие задания. Затем проходим путь среднего уровня сложности. Но рано или поздно человек достигнет своего максимума, а что дальше? Для этого маркетинг должен держать руку на пульсе и всегда создавать уникальные призы. Например, лимитированная коллекция мерча, который, если не забрать сейчас, не получишь никогда. Или ужин в классном ресторане. Это должны быть редкие бонусы, но появляющиеся с определенной регулярностью, чтобы человек никогда не заканчивал игру.

Помните, что награды должны быть:

Разнообразными , чтобы удовлетворить разные интересы сотрудников.

, чтобы удовлетворить разные интересы сотрудников. Ценными и значимыми для коллег, чтобы они действительно хотели их получить.

А еще важно регулярно обновлять систему призов, чтобы поддерживать интерес и вовлеченность команды.

Как сохранить баланс между развлечением и продуктивностью

Чтобы игровые элементы не отвлекали команду от выполнения основных задач, нужно постоянно мониторить влияние геймификации на эффективность команды. Если коллеги перегружены играми или работают только ради бонусов, пересмотрите систему вознаграждений и поработайте над стратегией развития. Возможно, ценности компании устарели или стали настолько далеки от правды, что команда живет только из-за дополнительного вознаграждения.

Также сотрудники должны понимать, как устроена геймификация: какие правила, как получить бонусы, что с ними можно делать. И, конечно, не забывайте о целях игровых элементов. Они должны быть достаточно амбициозными, но при этом достижимыми, чтобы сотрудники не чувствовали, что зашли в тупик.

Инструменты и технологии для минимизации рисков

Есть различные системы автоматизации и другие технологичные решения, которые можно приобрести и кастомизировать под свою компанию. Во-первых, это уже множество раз опробованные и протестированные инструменты, разработанные под задачи бизнеса и закрывающие их боли. Чаще всего в них интуитивно понятный интерфейс, ничего не нужно изучать заново. Во-вторых, существуют также расширения, которые интегрируются в уже действующие системы, например, в Bitrix24, и на его базе человеку никуда не нужно переходить, регистрироваться по новой. Все работает в режиме одного окна.

В-третьих, один из популярных инструментов в любой нише — это чат-боты. В Telegram их можно настроить как магазин или как игры. Все пользуются Telegram, все его любят, а боты — это уже привычный элемент онлайн-коммуникации с широкими возможностями.

И еще один важный инструмент — это офлайн-мероприятия. Тимбилдинги, квесты, корпоративы, выездные мероприятия. Здесь фантазия безгранична, каждый может продумывать свой сценарий события или обратиться к профессиональным организаторам, которые подстроят игру под вашу компанию.

Резюме

Геймификация — это полезный инструмент для повышения мотивации сотрудников без принуждения и давления. Игровая форма позволяет вовлечь команду и улучшить корпоративную культуру. Но, чтобы успешно внедрить такие механики, необходимо четко определить цели и соотнести их с общей стратегией развития бизнеса, постоянно собирать обратную связь и корректировать процессы, а также использовать общепринятую основу геймификации, не изобретая велосипед. Если заранее знать основные ошибки и риски, которые возникают при неправильном внедрении игровых механик, можно предотвратить их и выстроить процессы так, чтобы сотрудники были вовлечены, мотивированы, а эффективность только возрастала.