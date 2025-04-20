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18+
20.04.2025 в 13:04

Рианна представила свадебную коллекцию Savage X Fenty

Певица стала лицом новой кампании бренда и подогрела слухи о собственной помолвке

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Рианна представила новую свадебную линейку собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Кампания приурочена к запуску коллекции «At First Sight» и выполнена в характерной для певицы провокационной эстетике — звезда позирует в розовом прозрачном корсете и кружевных трусиках, дополняя образ фатой, украшениями с кристаллами и туфлями на каблуке.

Коллекция включает в себя несколько линеек: классическую «Take a Vow», более легкомысленную «At First Sight» и романтичную «Satin Ever After» с пижамами, халатами и атласными аксессуарами в оттенках белого, розового и слоновой кости. По задумке бренда, свадебное белье можно надевать не только в день церемонии, но и «до и после нее».

Кампания вызвала оживленную реакцию в соцсетях. На одном из снимков фанаты заметили кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце Рианны, что породило слухи о возможной помолвке певицы с рэпером A$AP Rocky.

Коллекция уже доступна на сайте Savage X Fenty. По словам представителей бренда, линейка создана «для всех, кто хочет чувствовать себя невестой — даже без свадьбы».

Рианна представила свадебную коллекцию Savage X Fenty Рианна представила свадебную коллекцию Savage X Fenty Рианна представила свадебную коллекцию Savage X Fenty
Рианна Savage X Fenty
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