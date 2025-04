Рианна представила свадебную коллекцию Savage X Fenty

Рианна представила новую свадебную линейку собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Кампания приурочена к запуску коллекции «At First Sight» и выполнена в характерной для певицы провокационной эстетике — звезда позирует в розовом прозрачном корсете и кружевных трусиках, дополняя образ фатой, украшениями с кристаллами и туфлями на каблуке.



Коллекция включает в себя несколько линеек: классическую «Take a Vow», более легкомысленную «At First Sight» и романтичную «Satin Ever After» с пижамами, халатами и атласными аксессуарами в оттенках белого, розового и слоновой кости. По задумке бренда, свадебное белье можно надевать не только в день церемонии, но и «до и после нее».

Кампания вызвала оживленную реакцию в соцсетях. На одном из снимков фанаты заметили кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце Рианны, что породило слухи о возможной помолвке певицы с рэпером A$AP Rocky.



Коллекция уже доступна на сайте Savage X Fenty. По словам представителей бренда, линейка создана «для всех, кто хочет чувствовать себя невестой — даже без свадьбы».