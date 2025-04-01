Хабаровский оператор наружной рекламы «РГ Прайм Тайм» вошел в группу Russ

Оператор наружной рекламы «РГ Прайм Тайм» из Хабаровска вошел в состав группы Russ. Интеграция позволила Russ укрепить свои позиции на рынке наружной рекламы в Хабаровском крае. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря сети партнерских агентств «РГ Прайм Тайм» в Сибири и на Дальнем Востоке Russ получила дополнительные возможности по использованию инвентаря в регионах.

Антон Комаров, директор регионального департамента группы Russ: Вхождение «РГ Прайм Тайм» в состав группы Russ придаст дополнительный импульс развитию рынка наружной рекламы в Хабаровске. В наших планах — активная цифровизация рекламного инвентаря оператора, что положительно скажется на доступности наружной рекламы в регионе. Мы приветствуем команду профессионалов «РГ Прайм Тайм», которые присоединились к команде Russ — их опыт и компетенции сыграют важную роль в развитии рынка рекламы вне дома в регионе.

Оксана Канищева, гендиректор «РГ Прайм Тайм»: Интеграция «РГ Прайм Тайм» в группу Russ открывает новые возможности для развития дальневосточного бизнеса, который отныне получит доступ к инструментам и технологиям продвижения Russ, а федеральные рекламодатели получили дополнительную емкость инвентаря и охваты местного населения.

В феврале Russ купила самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет».