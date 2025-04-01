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18+
01.04.2025 в 14:51

Хабаровский оператор наружной рекламы «РГ Прайм Тайм» вошел в группу Russ

ГК получила дополнительные возможности по применению инвентаря в регионах

Оператор наружной рекламы «РГ Прайм Тайм» из Хабаровска вошел в состав группы Russ. Интеграция позволила Russ укрепить свои позиции на рынке наружной рекламы в Хабаровском крае. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря сети партнерских агентств «РГ Прайм Тайм» в Сибири и на Дальнем Востоке Russ получила дополнительные возможности по использованию инвентаря в регионах.

Антон Комаров, директор регионального департамента группы Russ:

Вхождение «РГ Прайм Тайм» в состав группы Russ придаст дополнительный импульс развитию рынка наружной рекламы в Хабаровске. В наших планах — активная цифровизация рекламного инвентаря оператора, что положительно скажется на доступности наружной рекламы в регионе. Мы приветствуем команду профессионалов «РГ Прайм Тайм», которые присоединились к команде Russ — их опыт и компетенции сыграют важную роль в развитии рынка рекламы вне дома в регионе.

Оксана Канищева, гендиректор «РГ Прайм Тайм»:

Интеграция «РГ Прайм Тайм» в группу Russ открывает новые возможности для развития дальневосточного бизнеса, который отныне получит доступ к инструментам и технологиям продвижения Russ, а федеральные рекламодатели получили дополнительную емкость инвентаря и охваты местного населения.

В феврале Russ купила самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет».

Группа Russ
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