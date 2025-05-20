Россия заняла 91 место в рейтинге стран по скорости мобильного интернета

В апреле Россия заняла 91 строчку в списке государств с самым быстрым мобильным интернетом. В марте страна была на 89 месте. Рейтинг Speedtest Global Index составлен компанией Ookla.

Средняя скорость мобильного интернета в РФ в апреле составила 36,02 Мбит/с. Средняя скорость загрузки была равна 9,98 Мбит/с.

Возглавил рейтинг Катар, где скорость мобильного интернета достигает 521,52 Мбит/с. На второй строчке в списке ОАЭ (512,86 Мбит/с), замыкает тройку лидеров Кувейт (331,36 Мбит/с).

В первую десятку также вошли Бахрейн (253 Мбит/с), Болгария (234,14 Мбит/с), Бразилия (215,03 Мбит/с), Южная Корея (214,07 Мбит/с), Китай (207,92 Мбит/с), Дания (204,54 Мбит/с) и Саудовская Аравия (198,14 Мбит/с).

Соседями России по рейтингу стали Бангладеш (скорость мобильного интернета составляет 36,61 Мбит/с) и Алжир (35,06 Мбит/с). В целом по миру показатель равен 92,31 Мбит/с.

По скорости фиксированной широкополосной связи Россия занимает 67 место, в марте страна была на 69 строчке. Скорость такой связи в РФ составляет 88,32 Мбит/с, средняя скорость загрузки — 92,59 Мбит/с.