Офлайн-ретейлеры добиваются равных правил для маркетплейсов при торговле продуктами

Крупнейшие российские офлайн-ретейлеры предложили распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле, если они реализуют продукты питания. Речь идет о запрете на возврат непроданных товаров поставщикам, компенсациях за утилизацию остатков и ограничении размера вознаграждений. Такую инициативу озвучил представитель X5 Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», входит в Ассоциацию компаний розничной торговли, АКОРТ) на совещании по платформенной экономике в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Об этом сообщает Forbes.

Предложение ретейлеров объясняется стремлением выровнять конкурентные условия: торговые сети обязаны выкупать продукцию и не могут использовать агентские схемы, тогда как маркетплейсы торгуют продуктами через комиссионные договоры, избегая жесткого регулирования. По мнению АКОРТ, это создает неравные условия и повышенные риски для поставщиков, особенно в части навязанных услуг и возврата нереализованных остатков.

Как пишет Forbes, предложения ретейлеров поступили в Минэкономразвития и могут быть учтены в рамках разработки закона о платформенной экономике. При этом представители ведомства подчеркивают необходимость пересмотра избыточных норм для всех участников рынка, а не распространения ограничений без учета специфики цифровой среды.

Напомним, сейчас Минпромторг также обсуждает отмену запрета на агентскую схему для аффилированных маркетплейсов.

Представители маркетплейсов выступают против инициативы. По их мнению, механическое применение офлайн-регулирования в онлайн-среде ограничит рост платформенной экономики, навредит малому бизнесу и создаст барьеры для инноваций. Вместо жестких мер они предлагают развивать гибкое регулирование, защиту интересов всех участников рынка и добросовестную конкуренцию.