Минпромторг рассмотрит снятие запрета на агентские схемы для маркетплейсов торговых сетей

Минпромторг по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривает инициативу ретейлеров X5 Group (входят сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Тандера» (сети «Магнит» и «Дикси») о снятии ограничений на применение агентской схемы при продаже продуктов через аффилированные маркетплейсы. Ведомству поручено проработать изменения в закон о торговле по итогам заседания 19 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол встречи. Сейчас торговые сети обязаны выкупать товары у поставщиков, а маркетплейсы, входящие в одну группу с сетью, не могут применять агентские модели.

В Минпромторге подтвердили, что работа над возможными изменениями закона уже ведется совместно с другими органами власти. По словам представителя ведомства, закон принимался в эпоху, когда маркетплейсы еще не были значимыми игроками на рынке. Актуализация регулирования создаст условия для развития конкуренции и позволит аффилированным платформам работать по аналогии с независимыми цифровыми площадками, считают в министерстве.

В пресс-службе Дмитрия Григоренко изданию пояснили, что рассматриваемые поправки интегрированы в более широкий проект закона о платформенной экономике. Он должен установить единые правила для цифровых сервисов, включая маркетплейсы и классифайды. Во время подготовки законопроекта от бизнеса и экспертов поступило более 200 предложений, и инициатива торговых сетей стала частью этой работы.

Игроки рынка поддерживают инициативу. В Х5 Group и «Магните» указывают на необходимость устранить правовые дисбалансы, мешающие развитию электронной торговли. Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация компаний розничной торговли также отмечают, что из-за устаревшего регулирования аффилированные маркетплейсы несут дополнительные расходы и теряют конкурентоспособность на фоне независимых платформ.

Ранее сообщалось, что торговые сети обяжут ставить на полки региональные товары первой необходимости. Их доля должна составлять не менее 10%.