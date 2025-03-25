Продажи крупнейших FMCG-ретейлеров в России выросли на 22,6% за год

В прошлом году совокупные продажи 10 крупнейших российских FMCG-ретейлеров составили 10,9 трлн руб., что на 22,6% больше по сравнению с 2023 годом. Показатель вырос не только за счет органического увеличения продаж, но и благодаря сделкам слияния и поглощения (M&A), таких как консолидация «Магнита» с группой «Самбери». Об этом со ссылкой на исследование INFOLine сообщает Forbes.

По данным аналитиков агентства, доля топ-10 компаний в общей структуре продаж на рынке FMCG увеличилась до 42,5%. Доля небольших региональных сетей, которые не входят в топ-200 крупнейших по версии INFOLine, снизилась на 0,4 п.п., до 15,1%.

Лидеров рейтинга — Х5 и «Магнит». Х5 увеличила свои продажи на 24,2% (до 3,9 трлн руб.), а «Магнит» — на 20,3% (до 3 трлн руб.). Разрыв между этими двумя компаниями увеличился почти в 1,4 раза. «Х5 агрессивно росла органически и демонстрировала более сильный рост LFL-продаж, а также по итогам четвертого квартала 2024 года вернула лидерство на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров, в том числе за счет высоких темпов роста в регионах и централизации управления онлайн-продажами», — отметил генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По прогнозу эксперта, в 2025 году Х5 сохранит лидерство, а важным драйвером роста станет расширение операций на дарксторах, в которых доступен ассортимент всех сетей, входящих в Х5, автоматизация и роботизация сборки и доставки, а также развитие продаж готовой еды.

Кроме того, у «Магнита» и Х5 увеличился объем онлайн-продаж на 108,8% (до 84,2 млрд руб.) и 61,9% (до 200,1 млрд руб.) соответственно. Сети активно развивают омниканальные продажи, расширяя сеть дарксторов и увеличивая количество пунктов самовывоза, что позволяет улучшить доступность товаров для покупателей. Лидер по динамике роста среди онлайн-ретейлеров — «Самокат», который значительно расширил сеть дарксторов и увеличил свое присутствие на рынке.

По данным INFOLine, «Ашан» показал минимальный рост, а в сентябре 2024 года закрыл один из своих гипермаркетов в Москве. Напротив, «ВкусВилл» продолжил активно расширять свою сеть, увеличив долю онлайн-продаж и активно развивая концепцию ультрамалых магазинов. По прогнозам, в 2025 году темпы роста топ-10 FMCG-ретейлеров (без учета возможных крупных сделок М&А) замедлятся до 18% из-за высокой базы предыдущего года.

Ранее в INFOLine подсчитали, что количество пекарен в России составляет почти 30 тыс. При этом число точек 10 крупнейших российских сетей пекарен выросло за 2024 г. на 8% год к году.