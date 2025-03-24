В России замедлился рост открытий новых пекарен

Количество пекарен в России достигает почти 30 тыс. По состоянию на 1 марта рост составил всего 0,8% к той же дате 2024 года. При этом число точек 10 крупнейших российских сетей пекарен выросло за 2024 г. на 8% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Infoline.

Всего в России насчитывается 29 890 пекарен. Из них сети «Настоящая пекарня» и «Хлебница» совокупно имеют около 800 заведений. Обе развиваются по франшизе. Среди других лидеров — московская «Буханка», петербургские «Хлебник», «Булочные Ф. Вольчека».

«Хлебник» стал лидером российского общепита по приросту новых точек: их число в сети увеличилось на 91,5% год к году до 224. Петербургская «Цех85» в 2024 году открыла 24 новые кафе-пекарни. Сейчас сеть насчитывает 70 точек под управлением центрального офиса и 90 партнерских.

По данным TopFranchise.ru, интерес к франшизам пекарен в 2024 году снизился на 15%. По данным Franshiza.ru, спрос на концепцию пекарен за январь — март 2025 г. сократился на 13% год к году.

Эксперты объясняют тенденцию переориентацией инвесторов на другие, смежные форматы. Например, сейчас более востребованы концепции кофеен-пекарен, фастфуда или чайной с бабл-ти.

Сдерживают рост пекарен и сложности с подбором помещения, а также высокая конкуренция. Ставки аренды на подходящие площади выросли в 2024 году на 10−30%. Кроме того, практически все крупные продуктовые ретейлеры также развивают формат пекарен и предлагают такие корнеры в магазинах.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в центре Москвы открылись 200 новых ресторанов, кафе, пабов, баров. Это на четверть меньше, чем годом ранее.