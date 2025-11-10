Ресторану грузинской кухни грозит штраф за рекламу с хинкали вместо куполов храма

В Оренбурге мировым судьей Ленинского района рассматривается административное дело против управляющего рестораном «Нино-Вано». Заведение обвиняют в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях из-за рекламы с изображением хинкали вместо куполов храма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным суда, в сентябре ресторан распространял рекламные листовки, которые, по мнению заявителей, унизили чувства верующих христиан. После поступления жалобы полиция провела проверку, собрала доказательства и опросила свидетелей. На основании этих материалов было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 200 тысяч руб. В сообщении суда уточняется, что заседание по делу назначено на 9 декабря.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области уточнили, что речь идет о стилизованном изображении Собора Василия Блаженного. Вместо куполов на иллюстрации были изображены хинкали, что вызвало недовольство у верующих.