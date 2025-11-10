Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 15:45

Ресторану грузинской кухни грозит штраф за рекламу с хинкали вместо куполов храма

С заведения могут взыскать до 200 тысяч рублей

1

В Оренбурге мировым судьей Ленинского района рассматривается административное дело против управляющего рестораном «Нино-Вано». Заведение обвиняют в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях из-за рекламы с изображением хинкали вместо куполов храма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным суда, в сентябре ресторан распространял рекламные листовки, которые, по мнению заявителей, унизили чувства верующих христиан. После поступления жалобы полиция провела проверку, собрала доказательства и опросила свидетелей. На основании этих материалов было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 200 тысяч руб. В сообщении суда уточняется, что заседание по делу назначено на 9 декабря.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области уточнили, что речь идет о стилизованном изображении Собора Василия Блаженного. Вместо куполов на иллюстрации были изображены хинкали, что вызвало недовольство у верующих.

Суд ресторан
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.