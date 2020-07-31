Ресторанный рынок России просел почти на 43%

Оборот предприятий общественного питания в России в июне продолжил падение из-за ограничений на фоне распространения COVID-19: в первый летний месяц он сократился на 42,9%. В мае этот показатель составлял 52,1%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Росстата.

Показатель в денежном выражении в июне составил 79,2 млрд рублей. В целом в первом полугодии ресторанный рынок снизился на 23,9% в годовом выражении — до 598,8 млрд рублей, во втором — на 48,9%до 208,3 млрд рублей. Уменьшение показателя в годовом выражении произошло впервые с апреля 2017 года.

Онлайн-продажи крупных и средних магазинов также снизились — на 2,4% в июне по сравнению с маем. Доля интернет-продаж в общем обороте розничной торговли составила в июне 5,7%, в мае — 6,8%. Уменьшились и показатели розничной торговли. В июне 2020 года ее оборот сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с маем 2020 года оборот розничной торговли вырос на 15,8%.

Ранее сообщалось, что кейтеринговые компании, оставшиеся без корпоративных заказов и праздничных мероприятий в пандемию, задумались о трансформации бизнеса. Так, агрегатор Catery и служба сети «Андерсон» занялись доставкой обедов в офисы, а «Хлеб насущный» организовал производство полуфабрикатов, которые продает через интернет.