Кейтеринговые компании занялись доставкой бизнес-ланчей

Кейтеринговые компании, оставшиеся без корпоративных заказов и праздничных мероприятий в пандемию, задумались о трансформации бизнеса. Так, агрегатор Catery и служба сети «Андерсон» занялись доставкой обедов в офисы, а «Хлеб насущный» организовал производство полуфабрикатов, которые продает через интернет, сообщает «Коммерсант».

В Catery рассказали, что перепрофилировали бизнес под доставку корпоративных обедов в Москве и Подмосковье. К сервису уже подключено более 20 партнеров, среди которых «Азбука вкуса», Subway, Prime, «Вьеткафе», «Город-сад» и пр. По прогнозам Catery, новое направление через год будет приносить компании до 30% от всей выручки.

«Хлеб насущный», чтобы нагрузить освободившиеся мощности, перестраивается на продажу полуфабрикатов, мороженой выпечки и продуктовых наборов через собственный интернет-магазин. Продажи пока не компенсируют выручку кейтеринга, отметили в компании.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рынок кейтеринга переживает глубокий кризис, вызванный ограничениями в связи с пандемией COVID-19. Если в 2019 году емкость российского рынка кейтеринга (без школьного питания и питания в самолетах) превысила 60 млрд руб., то по итогам этого года может сократиться примерно до 25 млрд руб., прогнозирует эксперт.

Возвращения сопоставимых оборотов в кейтеринге к докризисным показателям участники рынка ожидают не раньше следующего года при условии, если не будет новой волны распространения COVID-19. При этом емкость рынка бизнес-ланчей также сильно сократилась, и сам сегмент перенасыщен, поэтому кейтеринговым компаниям будет сложно конкурировать с ресторанами, которые резко расширили предложение, торговыми автоматами и сервисами по доставке.

В целом, по прогнозу «Infoline-Аналитики», рынок экспресс-доставки продуктов вырастет благодаря самоизоляции граждан по итогам 2020 года до 30 млрд с 700 млн руб. годом ранее. Основной его объем обеспечат X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и др.), «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат».