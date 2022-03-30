Renault может передать свою долю в «АвтоВАЗе» российскому инвестору

Французский автопроизводитель Renault может передать свою долю в «АвтоВАЗе» местному инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Renault принадлежит 68% автопроизводителя, оставшиеся 32% — у госкорпорации «Ростех». Передача доли является «предпочтительным вариантом», который позволит освободить французского производителя от юридических обязанностей, однако продажа акций «Ростеху» невозможна, поскольку корпорация находится под санкциями.

По словам представителей Renault, пока рано говорить о каких-то конкретных решениях, так как возникают определённые сложности с поиском нового акционера. Одной из них является наличие у компании своего завода в Москве, чьим единоличным собственником она является.

На прошлой неделе Renault сообщил, что изучает возможные варианты относительно своей доли в «АвтоВазе». В компании подчеркнули, что европейские санкций против России, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства, что делает работу компании в стране невозможной.

Однако 21 марта московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.