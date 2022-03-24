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24.03.2022 в 06:10

Renault приостановит свою деятельность в России

Московский завод бренда временно перестанет работать

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Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в «АвтоВазе». В компании соблюдают все требования в рамках европейских санкций против России. Об этом сообщается на сайте производителя.

В компании подчеркнули, что европейские санкций против России, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства.

Сейчас в холдинге изучают возможные варианты и намерены принять ответственное решение по отношению к 45 тыс. своих сотрудников в России.

Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. На московской площадке производятся модели Kaptur, Duster и Arkana.

Ранее компания Ford также приостановила свою деятельность в России. BMW также сообщил, что прекратит локальное производство и поставки своей продукции. При этом сервисное обслуживание автомобилей клиентов с соблюдением всех стандартов продолжится. О тех же решениях предупредили и другие автоконцерны, среди которых Volkswagen, Volvo, Audi, Skoda, Honda и Mazda.

Renault Санкции
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