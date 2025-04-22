Итоги 19 Всероссийской научно-практической конференции «Рекламный вектор-2025»

17 апреля в РУДН имени П. Лумумбы завершилась 19 Всероссийская научно-практическая конференция «Рекламный вектор-2025: коммуникации без границ». В течение двух дней на пленарной сессии, круглых столах, мастер-классах и других площадках проекта его участники обсуждали проблемы и тренды коммуникационной отрасли, кейсы и практики, а также многое другое. Организаторы конференции рассказали Sostav, что помимо потока новой информации и актуальных знаний, «Рекламный вектор-2025» обладал еще и особым фокусом — фокусом на доброе, позитивное, жизнеутверждающее.

Информационная повестка на старте конференции:

Динамика роста российского коммуникационного рынка, который, несмотря на большие сложности, демонстрирует рост.

Сотрудничество государства, бизнеса, НКО и медиа для решения острых социальных вопросов.

Результаты проекта «Урони Игрушку», инициированного благотворительным фондом «Гордей» для выявления детей с редким заболеванием — миодистрофией Дюшенна, — реализованного всем миром сообща.

Ее поддержали студенты из разных вузов и регионов России, которые представили на конкурсы «Рекламного вектора-2025» более 150 статей и 400 творческих проектов. В фокусе внимания молодых ученых оказались не только современные коммуникационные технологии и инструменты, но и, например, специфика продвижения благотворительных фондов.



Много эмоций у участников конференции вызвали представленные на конкурсы видеоролики и социальные плакаты. Матери-героини, солдаты Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, Пушкин-пророк и просто люди вокруг нас стали героями студенческих проектов.

Нина Трубникова, заведующий кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций экономического факультета РУДН: В многочисленных работах, представленных на творческие конкурсы, отразились и талантливые находки, и креативный подход, и нестандартный взгляд на существующие социальные вызовы, но главное — это стремление принести пользу, готовность помочь и способность прочувствовать чужую беду. С такой молодежью у нашего общества, у нашей индустрии отличное будущее.

Во второй день конференции на HR-гостиной представители отечественных коммуникационных компаний, являющихся членами отраслевых ассоциаций АКАР, РАМУ и РАСО, рассказывали студентам о возможностях стажировок и имеющихся вакансиях, предлагали ребятам оставить свои резюме, назначали собеседования и давали свои контакты. Это была не только презентация индустрии и коммуникационных агентств, но и обсуждение трендов, меняющих работу рекламиста и pr-специалиста, а также востребованных уже сегодня профессиональных навыков и компетенций будущего. Как показала практика прошлого года, такое общение является очень продуктивным шагом на пути студента к его первому месту работы.



Возможность пообщаться со своими будущими коллегами по цеху, поделиться с ними своими профессиональными находками была и у спикеров мастер-классов. Такое взаимодействие в формате «эксперты — студентам» позволило начинающим коммуникаторам погрузиться в проблемы, стоящие перед отечественными специалистами и компаниями, и увидеть результаты применения самых современных коммуникационных технологий. Так сообща, во взаимодействии индустрии с вузами, реализуются лучшие практики по подготовке отраслевого кадрового резерва.



Завершился «Рекламный вектор-2025: коммуникации без границ» торжественной церемонией награждения авторов лучших студенческих работ этого года — тех ребят, которые уже через несколько лет будут определять будущее коммуникационной индустрии в повестке «добродневности».