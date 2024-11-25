Рекламный рынок: итоги года, прогноз и рекомендации на 2025

5 декабря 2024 года на конференции «Этот год — следующий год» рекламный холдинг Group4Media объединит участников и экспертов медиарынка для обсуждения ключевых трендов и вызовов в разгар планирования маркетинговых инвестиций на 2025 год.

С приближением нового года наступает время подведения итогов и формирования стратегий на будущее. При планировании маркетинговых инвестиций необходимо учитывать все факторы, влияющие на рекламный рынок. Важно следить за изменениями медиаландшафта: что становится популярным, и что теряет актуальность. Кроме того, важно понимать, какие каналы окажутся наиболее эффективными для продвижения бренда, а также каких вызовов ожидать в предстоящем году.

На конференции эксперты Group4Media, а также приглашенные спикеры представят свои взгляды на текущую ситуацию на рекламном рынке, поделятся ценными инсайтами и проведут анализ ключевых трендов. Спикеры мероприятия подведут итоги уходящего года, расскажут о вызовах и достижениях, а также представят прогноз развития рекламного рынка на 2025 год. Контент конференции поможет аудитории подготовиться к будущим изменениям в индустрии.

Откроет конференцию выступление Марии Колосовой, генерального директора Group4Media. В своем докладе Мария расскажет о текущей экономической ситуации и о стратегиях адаптации потребителей, подведет итоги по основным изменениям на медиарынке и традиционно представит обновленный прогноз развития рекламного рынка на будущий год.

В программе конференции также выступят приглашенные спикеры от ведущих брендов. Вместе с экспертами Group4Media они поделятся вдохновляющими историями успеха реализованных рекламных кампаний, в которых были использованы новые agile-подходы и инновационные стратегии ТВ-планирования, выходящие за рамки индустриальных норм. Участники узнают о практических примерах, которые покажут, как гибкость и адаптивность в подходах к рекламе приводят к значительным результатам.

Приглашенным гостем в этот раз станет Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных Sber, один из главных создателей нейросетей Kandinsky и Kandinsky Video, генерирующих изображения и видео по текстовому описанию, и нашумевшего чат-бота с генеративным искусственным интеллектом GigaChat. Денис расскажет, как можно использовать ИИ в рекламе и маркетинге, покажет примеры моделей из мировой практики и даст прогноз развития ИИ на ближайшие годы.

Подробная программа конференции доступна на сайте.

Group4Media проведет прямую трансляцию не только на русском, но и на китайском языке. Мероприятие пройдет в гибридном формате: участники смогут присоединиться как офлайн, так и онлайн. Регистрация доступна на официальном сайте.