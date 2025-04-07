Рекламные расценки блогеров в запрещенных соцсетях выросли на 50%

Блогеры повысили стоимость коммерческих интеграций в запрещенных соцсетях на 20−50%. Причиной служит законопроект, который с 1 сентября запрещает размещение рекламы на заблокированных ресурсах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Речь идет о заблокированных в России ресурсах, в том числе Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), а также X (ранее Twitter).

По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), в среднем стоимость размещений уже увеличилась на 20−30%, а у некоторых авторов — на 50%. Рост цен на размещения подтверждают в агентствах «Ближе», Win2Win Communications , а также RTA .

Цены подняли в основном микроблогеры, крупные блогеры — не увеличивали. При этом стоимость размещения увеличились и в разрешенных соцсетях, особенно в Telegram.

Сейчас реклама у блогеров с аудиторией до 50 тыс. стоит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за размещение. Если число подписчиков варьируется от 100 тыс. до 500 тыс., то показатель увеличивается до 30−100 тыс. руб. Крупные блогеры могут заработать до 800 тыс. руб. и выше за публикацию.

Участники рынка полагают, что компании все равно продолжат размещать рекламу в запрещенных соцсетях даже после вступления в силу законопроекта. Изменится только формат взаимодействия — интеграции станут более нативными.

Мнение рынка о запрете рекламы на запрещенных ресурсах читайте здесь.